Ankara'da Hayvan Pazarlarında Kurban Bedelleri IBAN ile Ödeniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Hayvan Pazarlarında Kurban Bedelleri IBAN ile Ödeniyor

Ankara\'da Hayvan Pazarlarında Kurban Bedelleri IBAN ile Ödeniyor

Ankara'da kurulan hayvan pazarlarında kurban bedellerinin, sahte parayla dolandırıcılığa karşı IBAN ile ödenmesi isteniyor. Besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı. Besiciler, müşterilerinden sahte parayla dolandırıcılığa karşı IBAN üzerinden ödeme yapmalarını istiyor. Besiciler, kurban bedelinin IBAN üzerinden gönderilmesinin kendileri için iyi olduğunu vurguluyor.

12.06.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kurulan hayvan pazarlarında kurban bedellerinin, sahte parayla dolandırıcılığa karşı IBAN ile ödenmesi isteniyor.

Türkiye'nin birçok ilinden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı.

Büyükbaşların 50 ila 215 bin, küçükbaşların ise 8 ila 20 bin liradan satıldığı Keçiören'in Bağlum Karşıyaka Mahallesi'nde açılan kurbanlık satış pazarı, vatandaşlar ile satıcılar arasında kıyasıya pazarlıklara sahne oluyor.

Besici Sedat Yayla, Kırşehir'den getirdiği 75 hayvanın 60'ını sattığını belirtti.

Bu yıl müşterilerinden, sahte parayla dolandırıcılığa karşı IBAN üzerinden ödeme yapmalarını istediğini dile getiren Yayla, "Onlar da 'IBAN'dan başımıza bir iş gelir.' diyor. Ama biz de burada sahte para olduğundan dolayı 'IBAN'dan gönderin, kurban bedeli yazın, bir şey olmaz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Girdi maliyetleri yüksek"

Besici İsa Danacı da Çubuk'tan geldiğini, her sene kurban satışının iyi olduğunu ancak bu yıl biraz durgun geçtiğini söyledi.

Pazara 600 küçükbaş hayvanla geldiğini anlatan Danacı, "Kurbanlıklarımızı Ankara halkı için getirdik. Onlar için buradayız. Şu aşamada bizim 100'e yakın satışımız var ama bekliyoruz." dedi.

Kurbanlıkların belli bir değeri ve emeği olduğunu dile getiren Danacı, "Girdi maliyetleri yüksek. Dolayısıyla buradaki masraflarımız, bakıcı arkadaşlarımızın masrafları eklendiğinde bir kasap ücreti gibi olmuyor." diye konuştu.

Danacı, küçükbaş hayvanlarının fiyatının, ağırlığına ve yaşına göre değiştiğini kaydetti.

Büyükbaş hayvanlarını Çankırı'dan getiren besici Ercan Gülle, çadırdaki 28 hayvandan 8'ini sattığını söyledi.

Vatandaşların kurbanlık almak için henüz beklediğini ifade eden Gülle, hafta sonu pazarın daha yoğun olacağını belirtti.

Gülle, kurban bedelinin IBAN üzerinden gönderilmesinin, sahte parayla dolandırıcılığa karşı kendileri için iyi olduğunu vurguladı.

Pazarın en ağırı 1 ton

Kars'ın Kağızman ilçesinden gelen, yaklaşık 1 tonla pazardaki en ağır kurbanlığın sahibi besici Emrah Bulut da 50 büyükbaş hayvanından 35'ini sattığını bildirdi.

Yaklaşık 15 gün önce pazara geldiğini anlatan Bulut, yoğunluğun ilk günlerde güzel olduğunu ancak artık vatandaşların son zamanı beklediğini kaydetti.

Yem fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Bulut, "Bundan dolayı biz de piyasayı düşüremiyoruz. Daha doğrusu maliyetler yüksek olduğu için ucuza veremiyoruz. Pazar günü hayvan bedellerinin düşeceğini umut ediyorlar, biz de o gün daha iyi olacağını umut ediyoruz." dedi.

Bulut, yaklaşık 1 ton gelen kurbanlığını ise 212 bin liradan sattığını söyledi.

Kaynak: AA

Türkiye, Kurban, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Hayvan Pazarlarında Kurban Bedelleri IBAN ile Ödeniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:42:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Hayvan Pazarlarında Kurban Bedelleri IBAN ile Ödeniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement