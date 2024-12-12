Ankara'da İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek

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(ANKARA) - Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak ve sağlıklı yemek ulaştırmak için faaliyet gösteren Hacı Bayram Veli İmarethanesi'nin işleyişini anlattı. Bahçecik, "Günlük ortalama bin kişi ve 450 ailemize 3 çeşit yemeğimizi Allah rızası dışında başka bir beklenti içine girmeksizin evlerine sıcak bir şekilde ulaştırıyoruz. 10 araç, 40 personelimizle birlikte Ankara'nın en uzak mahalleleri de dahil olmak üzere, ihtiyaç sahibi ailelerimizin kalplerine dokunmaya, onların daha refah ve mutlu bir şekilde günlerini geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Osmanlı döneminde yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak için kurulan imarethaneler, günümüzde de Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yaşatılmaya devam ediyor. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, ihtiyaç sahibi her vatandaşa sıcak ve sağlıklı yemek ulaştırmayı amaçlayan imarethane kültürünü Anka Haber Ajansı'na anlattı.

İmarethane kültürünü "Veren el ile alan elin buluştuğu şuur" olarak tanımlayan Bahçecik, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hacı Bayram Veli İmarethanesi'nin çalışmalarını, uzman personeller tarafından hazırlanan sağlıklı yemeklerin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşma yolculuğunu anlattı.

"273 gün içerisinde 250 bin kişinin evlerine 3 çeşit sıcak yemek ulaştırdık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak iyiliğin sembolü imarethane kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen Bahçecik, "13 Mart 2024 tarihi itibarıyla imarethanemizi faaliyete geçirdik. 273 gün içerisinde 250 bin kişiye, günlük ortalama bin kişi ve 450 ailemize 3 çeşit yemeğimizi Allah rızası dışında başka bir beklenti içine girmeksizin evlerine sıcak bir şekilde ulaştırıyoruz. 10 araç, 40 personelimizle birlikte Ankara'nın en uzak mahalleleri de dahil olmak üzere, hayır duası dışında bir beklentimiz yok. İhtiyaç sahibi ailelerimizin kalplerine dokunmaya, onların daha refah ve mutlu bir şekilde günlerini geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Burası gönül kapısı, herkese açık"

Sabah saat 05.00 itibarıyla yemeklerin hazırlanma işlemlerinin başladığını, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı diyetisyenler ve gıda personellerinin eşliğinde çalışmaların ilerlediğini belirten Bahçecik, şöyle konuştu:

"Saat 11.00 itibarıyla da buradan yemeklerimiz ailelerimize ulaşmak üzere hareket ediyor. Öğlen vaktinden, akşam vaktine kadar burada vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi olan, öğrenci bir kardeşimiz veyahut yanı başımızdaki sağlık ocağımız var, oradaki sağlık çalışanlarımız, mahalleli, aileler buraya gelip, buradaki yemek hizmetinden gün içerisinde faydalanabiliyor. Burası gönül kapısı, herkese açık. İstedikleri zaman, herhangi bir çekinceye kapılmadan burada misafirimiz onlar bizim."

"Kalplere dokunma geleneğimizi devam ettiriyoruz"

Hayırsever vatandaşların da imarethanelere bağışlarıyla destek olması çağrısında bulunan Bahçecik, "Bu, 300 yıllık bir kültür. Burada hayırseverlerimizin desteği çok önemli. Onları da bu hayırda buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

Bahçecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bu imarethane Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bütçesiyle bugüne kadar işledi ve bundan sonra da işlemeye elbette ki devam edecek. Bu, 300 yıllık bir kültür. Osmanlı'dan günümüze devam eden bu kültürü, mevcut Kültür ve Turizm Bakanımızın desteğiyle, Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'nun da bu konuda bizleri daha fazla teşvik etmesiyle birlikte imarethane sayılarımızı ve gün geçtikçe büyüyen kalplere dokunma geleneğimizi devam ettiriyoruz. Burada hayırseverlerimizin desteği çok çok önemli.

Onları da bu hayırda buluşmaya davet ediyoruz. Ayni yardımlar, nakdi yardımlar... Ayni yardımlardan kastımız, buraya kuru gıda da bakliyat da bağışlayabilirler. Kurban bağışlarını da yapabilirler. Anlaşmalı olduğumuz kesimhanelerimiz var. Burada soğuk hava depolarımızda muhafaza edilerek, yemek servisinde vatandaşlarımıza ulaşmak üzere ulaştırıyoruz. İsteyen hayırseverlerimizi, iş adamlarımızı bu hayır işinde kalplere dokunma geleneğimizi daha da büyüterek devam ettirmek istiyoruz."

Bahçecik, imarethanenin bulunduğu yer dışında kalan ilçelere de hizmet verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Ankara'nın uzak ilçeleri dahil, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut dahil ki biz Altındağ bölgesindeyiz, Keçiören, başta Altındağ olmak üzere, bulunduğumuz bölge Örnek Mahallesi de çok fazla ihtiyaç sahibinin bulunduğu bir bölge, Mamak, Keçiören bölgeleri başta olmak üzere yardım yapıyoruz. Taşra ilçeleri hariç tabii, oralara da kuru gıda olarak yardımda bulunuyoruz. Ankara'nın uzak mahalleleri dahil evlerine en geç saat 15.00 olmak koşuluyla sıcak yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Saat 13.00, en geç 15.00 olmak üzere yemeklerini ulaştırıyoruz."