Ankara'da 'İlham Veren Kadınlar' Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da 'İlham Veren Kadınlar' Paneli Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'İlham Veren Kadınlar' panelini düzenledi ve kadınların başarılarına dikkat çekti. Panelde konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, kadın odaklı politika ve projelere vurgu yaptı.

05.03.2025 15:19
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İlham Veren Kadınlar" paneline ev sahipliği yaptı. Panele katılan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, "Ülkemizde kadın sorunlarının, kadın cinayetlerinin olmadığı; kadının en önde yürüdüğü bir Türkiye olmaya devam etmesini diliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle kadınların başarılarını vurgulamaya devam ediyor. Mart ayı boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında "İlham Veren Kadınlar" paneli düzenlendi.

ABB Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte girişimci ve iş insanı Beril Anaç, diyetisyen Elvan Odabaşı, mimar ve iş insanı Emel Uslu Atik ile KRİSDER Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Canan Karalar Yüksel konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü ise Aysun Şahin Mutlu üstlendi.

Zeybek gösterisi ile başlayan program, panel ve Bacı Erenler gösterisi ile devam etti.

Panele katılan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, belediyenin kadın öncelikli politikalarına değinerek, şunları söyledi:

"Kadın öncelikli projelere yer vermeye çalıştık"

"Türk toplumu kadının toplumdaki yeri anlamında geçtiğimiz yüzyıllardan beri dünyadaki müstesna yerini hep koruya gelmiştir. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda politikalarımızda kadın öncelikli politikalara ve projelere yer vermeye çalıştık. Mor Haritam gibi çok önemli ve özel programlar oluşturduk. Kadınlarımızın duraklarda istediği zaman inebilmeleri gibi Türkiye'de önemli öncü şeylere imza attık. İşe alımlarda mümkün olduğunca kadın kontenjanımızı yüksek tutmaya çalıştık. Dünya Kadınlar Günü'nün tüm kadınlarımıza, tüm Türkiye'ye kutlu olmasını diliyorum. Ülkemizdeki kadın sorunlarının, kadın cinayetlerin olmadığı, kadının en önde yürüdüğü bir Türkiye olmaya devam etmesi dileklerimi ileterek sözlerime son vermek istiyorum."

Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ise etkinliğe ilişkin olarak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik. Bugün 'İlham Veren Kadınlar' adlı panele ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Dördü birbirinden başarılı, birbirinden etkileyici hayat hikayesi olan kadınların panelini izledik. İnşallah burada bulunan birçok kadına hikayeleri ilham olur. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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