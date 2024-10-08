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Ankara'da Kadın Cinayetlerine Protesto

Ankara\'da Kadın Cinayetlerine Protesto

Ankara Üniversitesi öğrencileri, İstanbul'daki kadın cinayetlerini protesto etti.

08.10.2024 21:29
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(ANKARA) - Ankara Üniversitesi öğrencileri son günlerde İstanbul'daki kadın cinayetlerini protesto için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Kadınlar katledilirken devlet, önleyici ve caydırıcı hiçbir adım atmamakta; görmezden gelmektedir denildi.

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'ndeki gençlik örgütleri ve kadın toplulukları İstanbul'daki kadın cinayetleri ve tacizleri prtesto için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından öğrenciler adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İktidar, kadınları yasalarıyla, susturmaya çalışmaktadır"

"4 Ekim günü fail Semih Çelik tarafından yarım saat arayla katledilen İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil için buradayız. Kadınlar katledilirken devlet, önleyici ve caydırıcı hiçbir adım atmamakta; şiddetten korunmak isteyen, sokakta tedirginliğe kapılmadan yürümek isteyen kadınların isyanını görmezden gelmektedir. AKP iktidarı, bulduğu her fırsatta failleri aklarken rejime direnen kadınları yasalarıyla, kolluk kuvvetleriyle susturmaya çalışmaktadır.

"Devlet,sosyal medyadan yükselen tepkilere göre hareket etmektedir"

Devlet, şiddet gören kadınların sesini duymamakta; yargısıyla, kolluğuyla şiddet mağduru kadınların beyanlarına değil, sosyal medyadan yükselen tepkilere göre hareket etmektedir. İki kadın arkadaşımız gün ortasında katledilirken İçişleri Bakanı ve okulumuz rektörü Teknofest'te boy gösteriyor fakat kadın cinayetlerine son diyen öğrencilere herhangi bir destekte bulunulmuyor.

"8 ayda 261 kadın, erkekler tarafından öldürüldü"

2024 yılının 8 ayında 261 kadın, erkekler tarafından öldürüldü, 164 kadının ölümü ise hala şüpheli. Sadece eylül ayında 34 kadın öldürüldü. İktidarınızda Gülistan doku kayboldu, Narin katledildi, 27 Eylül'den bu yana  kayıp olan Rojin Kabaiş'ten halen ses yok. Artık Yeter!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kadın Cinayetlerine Protesto - Son Dakika

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