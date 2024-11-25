Ankara'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Programı Düzenlendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında düzenlenen programda, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla KADES ve diğer koruyucu önlemleri tanıttı. Programda uzmanlar, eşitlik ve kadın güçlendirilmesi konularında da önemli bilgiler verdi.

25.11.2024 20:00  Güncelleme: 20:05
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında farkındalık yaratmak için program düzenledi. Programda katılımcılara kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş KADES başta olmak üzere tüm koruyucu ve caydırıcı unsurları ayrıntılarıyla anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bir program düzenledi. "Şiddete toleransımız yok" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programda "Kadının Toplumsal ve Bireysel Güçlendirilmesi", "Çalışma Hayatında Eşitlik, Güven ve Saygı" konuları uzmanlarca ele alınırken katılımcılara Kadın Destek Uygulaması (KADES) de ayrıntılı şekilde tanıtıldı. Programa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Burcu Kurt Çiçek, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Melek Günden Çınar, BelPa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, kadın personel ve davetliler katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, programın açılış konuşmasında, şunları söyledi: "Kadına yönelik her türlü şiddet, sadece mağdurun veya mağdur yakınlarının sorunu değildir. Bu sorun, toplumun tümünün çözmekle yükümlü olduğu bir insan hakları ihlalidir. Bu bilinç ile 25 Kasım haftası boyunca Başkentin farklı noktalarında birçok alanda kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Bugün bu programa katılımınız ile bu mücadelede yalnız olmadığımızı görmek bize umut verdi. Katılımınız ve desteğiniz, değişim için ne kadar güçlü bir iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu. Kadınların eşit ve özgür şekilde hayat sürdüğü bir toplum inşa etmek için sorumluluğumuzun farkındayız ve etki alanımızı her geçen gün büyütmeye devam edeceğiz."

Psikolojik Danışman Doç. Dr. Aylin Demirli Yıldız, "Kadına şiddet travmatik etkiler yaratan bir probleme dönüştü. Kadınlar ve çocuklarla ilgili arka arkaya gelen haberler, artık takip etmeyi, evimizde bile bunları izlemeyi zorlaştırıyor. Bunlara dair bizlerin sadece söz söylemek gibi bir gücümüz var. Umarım bu sözlerimiz de bir yerlere ulaşır, kulaklara ulaşır ve aslında daha etkin çözümler ve koruma tedbirleri alınır. Bu koruma tedbirleri de sadece şiddet gerçekleştikten sonra değil, öncesinde de etkin bir biçimde kadınların hayatını güzelleştirmek, korumak, kaliteli, insana yakışır bir hayat yaşamaları için bir fırsat yaratır" diye konuştu.

Kamu Birliği Konfederasyonu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Bahar Karaağaç ise, "Bizler Konfederasyonumuz olarak tüm deneyimli hukuk departmanımızla yalnızca hak ihlallerinden doğan zorluklarla mücadele etmiyor aynı zamanda kadınların çalışma koşullarını düzenleyen koruyan ve çalışma hayatındaki önemini ortaya çıkaran her türlü uygulamada varlığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Programdan sonra Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası bahçesine çıkan davetliler, kadına karşı şiddetin simgesel rengi olan turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

Ankara\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Programı Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Programı Düzenlendi - Son Dakika

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