Kaldırımda babasının elinden kurtulan 8 yaşındaki kıza motosiklet çarptı

Ankara'nın Yeni Batı Mahallesi'nde kaldırım kenarında babasının elini bırakarak birden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki I.E. adlı kız çocuğuna motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

BABASININ ELİNİ BIRAKARAK YOLA KOŞTU

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde gerçekleşti. C.M. yönetimindeki 06 DNK 037 plakalı motosiklet, iddiaya göre babasının elinden kurtularak birden yolun karşısına geçmeye çalışan I.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve kız çocuğu metrelerce savruldu.

ORACIKTA ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde I.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun babası olay yerinde gözyaşı döktü. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü C.M. ise Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Motosikletin kız çocuğuna çarpma anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.