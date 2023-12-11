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Kaldırımda babasının elinden kurtulan 8 yaşındaki kıza motosiklet çarptı - Son Dakika
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Kaldırımda babasının elinden kurtulan 8 yaşındaki kıza motosiklet çarptı

Ankara'da kaldırım kenarında babasının elini bırakarak birden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki I.E. adlı kız çocuğuna motosiklet çarptı. Kaza sonucunda çocuk hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

11.12.2023 - 05:22,
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Ankara'nın Yeni Batı Mahallesi'nde kaldırım kenarında babasının elini bırakarak birden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki I.E. adlı kız çocuğuna motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

BABASININ ELİNİ BIRAKARAK YOLA KOŞTU

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde gerçekleşti. C.M. yönetimindeki 06 DNK 037 plakalı motosiklet, iddiaya göre babasının elinden kurtularak birden yolun karşısına geçmeye çalışan I.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve kız çocuğu metrelerce savruldu.

Kaldırımda Kaza: 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

ORACIKTA ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde I.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun babası olay yerinde gözyaşı döktü. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü C.M. ise Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaldırımda Kaza: 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

KAZA ANI KAMERADA

Motosikletin kız çocuğuna çarpma anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaldırımda Kaza: 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
Kaldırımda babasının elinden kurtulan 8 yaşındaki kıza motosiklet çarptı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • onder zengin: Motorsikletlere devletin artık dur demesi gerekiyor. Abartı egzozlarla geziyor, tehlikeli sürüş yapıyorlar Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Kaldırımda babasının elinden kurtulan 8 yaşındaki kıza motosiklet çarptı - Son Dakika
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