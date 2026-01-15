Kız kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır davasında ara karar

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; bu sırada sanık yakınlarının mağdur aile ve destekçilerini tahrik etmek amacıyla "katil Şahinler" şeklinde sloganlar atmaya başlamasıyla tansiyon iyice yükseldi. Bu sözleri duyan mağdur aile yakınları sanık yakınlarına tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Keçiöğren ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartışmıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise bıçaklanarak yaralanmıştı.

Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Ahmet Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. tutuklanmıştı.

Vahşet sonrası sanıkların sosyal medya hesaplarında çok sayıda silah ve kesici aletle paylaştıkları fotoğraflar tepki toplamış ve Çakır ailesinin ölüm tehdidi aldığı mesajlar gündeme gelmişti.

Sanıklardan Ahmet Emir Z., babası Cemal Z ve U.K hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve çeşitli suçlardan 45 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

18 yaşından küçük olan iki kardeş için ise "Kasten öldürme" ve "Yaralama" suçlarından 41 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.