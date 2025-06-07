Ankara\'da Kurban Bayramı\'nda Et Paylaşımı Kampanyası Başladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) "Paylaşmanın Bayramı" sloganıyla bu yıl da sürdürdüğü " Kurban Bayramı'nda Et Paylaşımı Kampanyası"nın ilk gününde 2,5 tonun üzerinde kurban eti bağışlandı. Hijyenik ve güvenli koşullarda teslim alınan ve soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilen etler, ABB tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

ABB'nin "Paylaşmanın Bayramı" sloganıyla bu yıl da sürdürdüğü kampanyada kurban etlerinin alınmasına başlandı. Kampanyaya katılmak isteyenler 5 farklı noktada Büyükşehir Belediyesi ekiplerine paylarını teslim edebiliyor. Kurban payları Yenimahalle'deki ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposuna da verilebiliyor. Kampanyanın ilk gününde 2,5 tonu aşkın kurban eti teslim alındı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Tesisler ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürü Esin Mızrak, kampanyaya ilişkin, "Büyükşehir Belediyesi olarak 'Paylaşmanın Bayramında' belediyemizden sosyal destek alan ailelere ulaştırmak üzere hayırseverlerin getirdiği et paylarını kabul etmeye başladık. Gelen et paylarının gıda mühendisi eşliğinde kontrol edilip, soğuk zincir sağlanarak dağıtıma hazır hale getiriyoruz. Bayramın ikinci günü de dağıtım zincirimiz devam edecek. Herkese mutlu bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban etlerini toplama noktalarına getiren Başkentlilerden Umut Sayar, ABB'ye güvenmesi nedeniyle et bağışlamayı tercih ettiğini belirterek, "Normalde kurban paylarımı veriyordum, bu sene kesmeyi tercih ettim. Kestiğim zaman da ihtiyaç sahiplerine bu eti iletebileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Belediyennin bu hizmeti yapması çok önemli. Burada önemli olan güven. Birçok yerle paylaşım yapılabilir ama gerçekten ihtiyaç sahibine gidip gitmeyeceği konusunda çok emin değildik. Bu hizmette herhangi bir şüphem yok, içim rahat." diye konuştu.

Nuri İlker Has ise, "Bu hizmeti gördüm, duygulandım. Veren el de bilmeyecek, alan el de bilmeyecek. O yüzden çok iyi bir hizmet" dedi.

Etlerin teslim edileceği noktalar

Yurttaşlar, bayramın ikinci gününde de et paylarını Turan Güneş Bulvarı Nişantaşı Pazarı önü, Etimesgut'ta Bağlıca göbek, Ayrancı Kapalı Pazar Yeri, Etlik Gazze Caddesi, Batıkent GİMSA önündeki soğuk zincir araçları ile Yenimahalle'deki ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposuna teslim edebilecek.