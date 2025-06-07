Ankara'da Kurban Bayramı'nda Et Paylaşımı Kampanyası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da Kurban Bayramı'nda Et Paylaşımı Kampanyası Başladı

Haberin Videosunu İzleyin
07.06.2025 11:11  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da Kurban Bayramı\'nda Et Paylaşımı Kampanyası Başladı
Haber Videosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Paylaşmanın Bayramı' sloganıyla başlattığı kurban bayramı et paylaşımında ilk günde 2,5 ton et bağışlandı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak etler hijyenik koşullarda toplandı ve soğuk zincir ile muhafaza ediliyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) "Paylaşmanın Bayramı" sloganıyla bu yıl da sürdürdüğü " Kurban Bayramı'nda Et Paylaşımı Kampanyası"nın ilk gününde 2,5 tonun üzerinde kurban eti bağışlandı. Hijyenik ve güvenli koşullarda teslim alınan ve soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilen etler, ABB tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

ABB'nin "Paylaşmanın Bayramı" sloganıyla bu yıl da sürdürdüğü kampanyada kurban etlerinin alınmasına başlandı. Kampanyaya katılmak isteyenler 5 farklı noktada Büyükşehir Belediyesi ekiplerine paylarını teslim edebiliyor. Kurban payları Yenimahalle'deki ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposuna da verilebiliyor. Kampanyanın ilk gününde 2,5 tonu aşkın kurban eti teslim alındı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Tesisler ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürü Esin Mızrak, kampanyaya ilişkin, "Büyükşehir Belediyesi olarak 'Paylaşmanın Bayramında' belediyemizden sosyal destek alan ailelere ulaştırmak üzere hayırseverlerin getirdiği et paylarını kabul etmeye başladık. Gelen et paylarının gıda mühendisi eşliğinde kontrol edilip, soğuk zincir sağlanarak dağıtıma hazır hale getiriyoruz. Bayramın ikinci günü de dağıtım zincirimiz devam edecek. Herkese mutlu bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban etlerini toplama noktalarına getiren Başkentlilerden Umut Sayar, ABB'ye güvenmesi nedeniyle et bağışlamayı tercih ettiğini belirterek, "Normalde kurban paylarımı veriyordum, bu sene kesmeyi tercih ettim. Kestiğim zaman da ihtiyaç sahiplerine bu eti iletebileceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Belediyennin bu hizmeti yapması çok önemli. Burada önemli olan güven. Birçok yerle paylaşım yapılabilir ama gerçekten ihtiyaç sahibine gidip gitmeyeceği konusunda çok emin değildik. Bu hizmette herhangi bir şüphem yok, içim rahat." diye konuştu.

Nuri İlker Has ise, "Bu hizmeti gördüm, duygulandım. Veren el de bilmeyecek, alan el de bilmeyecek. O yüzden çok iyi bir hizmet" dedi.

Etlerin teslim edileceği noktalar

Yurttaşlar, bayramın ikinci gününde de et paylarını Turan Güneş Bulvarı Nişantaşı Pazarı önü, Etimesgut'ta Bağlıca göbek, Ayrancı Kapalı Pazar Yeri, Etlik Gazze Caddesi, Batıkent GİMSA önündeki soğuk zincir araçları ile Yenimahalle'deki ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposuna teslim edebilecek.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Güncel, Kurban, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kurban Bayramı'nda Et Paylaşımı Kampanyası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
Başkanlar görüşecek Süper Lig devinden Uğurcan bombası Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı Eski iş yerinin önünde kendini yakmaya kalkıştı
Trump’tan Elon Musk’a sözleşme tehdidi Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi
Minguzzi’nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme

10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
10:12
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
07:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Filenin Sultanları, Tayland’ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi’nde ikide iki yaptı
Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı
15:38
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
15:36
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
15:18
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
15:06
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
15:05
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
14:16
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
13:55
Kuşadası’na tatilci akını Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
13:52
Transferden çekildiler Osimhen hakkında bomba gelişme
Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 11:49:55. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Kurban Bayramı'nda Et Paylaşımı Kampanyası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.