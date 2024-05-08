Ankaralı Minibüsçüler Artan Maliyetlerden Şikayetçi - Son Dakika
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Ankaralı Minibüsçüler Artan Maliyetlerden Şikayetçi

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Ankaralı minibüsçüler, artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarının masraflarını karşılamadığını belirterek, kendilerine destek verilmesini istedi. Minibüs şoförleri, mazot fiyatlarının yüksekliği, sanayi giderlerinin artması ve hayat pahalılığından şikayet etti. Mazot fiyatlarının düşürülmesi veya destekleme verilmesi talep edildi.

08.05.2024 09:49  Güncelleme: 10:00
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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Ankaralı minibüsçüler, artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarının masraflarını karşılamadığını belirterek, kendilerine destek verilmesini istedi. 25 yıldır minibüs şoförü olduğunu belirten Durbey Arıcı, "Esnafa mazotu 20 liradan versinler ben yolcuyu 17 liraya taşıyayım" dedi. 15 yıldır şoförlük yapan Mustafa Yancı ise "Sıkıntı büyük. Asıl sorun sistemin çöktüğünün, bu sistemin insan fıtratına aykırı olduğunun göstergesidir. Uygulanan sistem zengini zengin, fakiri de en diplere vuran bir sistemdir" diye konuştu.

Ankaralı minibüsçü esnafı akaryakıt ve artan maliyetlerden dertli. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ulus Bentderesi Dolmuş Durakları minibüs şoförleri mazotun pahalı olduğuna, sanayi giderlerinin yüksek olduğuna ve hayat pahalılığına dikkat çekti.

"YERİ GELİYOR EVİME EKMEK PARASI GÖTÜREMEYECEK DURUM OLUYOR"

25 yıldır minibüs şoförü olduğunu belirten Durbey Arıcı, "Mazot 40-43 lira oldu. Dolmuş 17 lira bizim gücümüz yetmiyor. Çoğu arkadaşımız arabalarda çalışmaya şoför bulamıyor, mal sahipleri çalışıyor. Lastik, bakım, sigorta ve kaskoya güç yetmiyor. Yeri geliyor evime ekmek parası götüremeyecek durum oluyor. Açız. Ekmeğimizi bu işten çıkartıyoruz. Baba mesleği başka iş yapamıyoruz. Mesleğimiz bu. Biz çok kötü durumdayız. Bize bir güzellik yapsınlar" dedi.

"MAZOT DÜŞSÜN BEN YOLCUYU 17 LİRAYA TAŞIYIM"

Arıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Açız, ihtiyacımız var" diye seslendi. Dolmuş fiyatlarına zam gelmesine istemeyen Arıcı, "Mazot düşsün ben yolcuyu 17 liraya taşıyayım. Esnafa mazotu 20 liradan versinler ben yolcuyu 17 liraya taşıyım. Bana zam geldiğinde benim yolcu sayım düşecek. Ulus'a adam gezmeye geliyor, gelemeyecek. Bizi kurtarmıyor" diye konuştu.

Sanayiye güç yetmediğini vurgulayan Arıcı, "2 bin liraya yaptırdığım bakım 7 bin lira oldu. Kasko 20 bin liraydı, geçen ay 56 bin liraya yaptırdım. Sigortayı 19 bin liraya yaptırdım. Bir adet lastiği bin liraya alıyorduk 2 bin lira oldu. Masraflar acayip arttı" dedi.

"YA MAZOTA İNDİRİM YAPACAK YA DESTEKLEME VERECEK"

15 yıldır minibüs şoförü olduğunu belirten Mustafa Yancı, "Genelde dolmuşçu esnafının özelde de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların en büyük sorunu şu anda uygulanan ekonomik sistem. Bu sisteme bağlı olarak vatandaştan yüzde 55 civarında vergi alınıyor. Yüzde 48'i faize gidiyor. Bu toplanan paralar vatandaşın cebinden çıkıyor" diye konuştu.

Mazota gelen zamlardan dolayı minibüs esnafının mağdur olduğunu söyleyen Yancı, şunları söyledi:

"Mazot 7 lirayken 10 liraya yolcu taşıyorduk. Şu anda mazot 43 lira biz 17 liraya gofret parasına yolcu taşıyoruz. Sanayide en ufak işlem bin lira, iki bin liradan başlıyor. Bir baskı balata değiştirmeye kalksan 8-10 bin liraya patlıyor. 4 tane enjektör 50 bin lira.  Ne sanayiye güç yetirebiliyoruz ne arabalarımızda çalıştıracak şoför bulabiliyoruz. Zaten bir amele yevmiyesi olmuş bin 500 TL. Arabaların hasılatı amele yevmiyesine denk gelmez hale geldi. Bir sürü aile bu işten ekmek yiyor, bu mağduriyeti bir şekilde çözmeleri lazım. ya mazota indirim yapacak ya destekleme verecek. Gerçekten çok mağdur haldeyiz. Dolmuş gözde bir meslekken şuanda adam akıllı insan gelip bu işi yapmıyor. Eskiden bir günlük hasılatla bir haftalık evin masrafını çıkartıyordum. Şimdi 5 gün çalışıyorum ve hasılattan para yemek şartıyla evi geçindirmeye çalışıyorum."

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNDEN EKONOMİK SİSTEME SERT ELEŞTİRİ

Yancı açıklamasının devamında, "Sadece dolmuş zammı değil. Her şey aldı başını gidiyor. Sıkıntı büyük. Sıkıntı sadece belediye ile alakalı değil. Asıl sorun sistemin çöktüğünün, bu sistemin insan fıtratına aykırı olduğunun göstergesidir. Uygulanan sistem zengini zengin, fakiri de en diplere vuran bir sistemdir. Orta direk diye hiçbir şey kalmadı. Devlet vergi toplayacak, ceza kesecek, insanları sömürecek yer arıyor. Şimdiden sonra ne yapacaklar onu da biz bekliyoruz" diye konuştu.

"ESNAFIN HALİNİ ANLAYAN YOK"

Murat Demirci ise "Şu an biz çok kötü durumdayız. Minibüsçü para kazanmıyor. Sanayiye gidiyoruz sanayiye güç yetiremiyoruz. Mazota desen öyle. Hiçbir şeyin yanına varamıyoruz. Her şeye zam geliyor. Biz minibüsçüye gelmiyor. Biz bunun çözülmesini istiyoruz. Şu anda dolmuşçuluk bitmiş vaziyette" dedi.

Ümit Tokat da şöyle konuştu:

"Kazandığımız sanayi masraflarına yetmiyor. 1 senedir zam alamadık. Şu anda esnafın halini anlayan yok. Bir senedir 17 liradan yolcu taşıyoruz. Ama sanayiye gidiyorsun 2-3 katı oldu. Büyüklerimizin buna bir çözüm bulmaları lazım. Sesimizi duyarlarsa ne mutlu."

"DOLMUŞ ÜCRETİNİN 25 LİRA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Ahmet Günler, dolmuşçu esnafına sahip çıkılmadığını belirterek, "Çoğu arkadaşımız borçlarından dolayı arabasını satıp gitti" dedi.

Özkan Can Parlak, dolmuş ücretinin 17 lira ve mazotun 42 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlarımızın yaktığı mazot aldığımız para bizi dengelemiyor. Dolmuş ücretinin 25 lira olmasını bekliyoruz. Fakat 25 lira olmasının ardından 6 TL'lik mazot zammı var. 42 liralık mazot 48 lira olacak. Zam talebinde bulunduk. Zammı istiyoruz."

Ankaralı Minibüsçüler Artan Maliyetlerden Şikayetçi
Kaynak: ANKA

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