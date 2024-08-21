Ankara\'da otobüs kazasında ölü sayısı 11\'e çıktı

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ANKARA'da Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün üst geçidin beton ayaklarına çarptığı kazada ölü sayısı 11'e çıktı. Kazada yaralanan Osman İleri ile Musa Bayar da tedavi gördükleri hastanede yaşamanı yitirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel idaresindeki 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, 9 Ağustos'ta Polatlı ilçesi yakınlarında üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Kazada sürücü Çetin Karayel, Fezile Baydat, Suna Yaşar Bilgi, Dilan Bayar, Ayşan İlman, Elif Mira İlman, Muhammet Ozan Bayar, Satı Polat ve Mahmut Esin hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Hastanede tedavisi devam eden ağır yaralılardan Osman İleri ile Musa Bayar da 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Böylece otobüs kazasında ölenlerin sayısı, 11'e yükseldi.

Musa Bayar'ın cenazesinin bugün, Osman İleri'nin cenazesinin ise yarın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.