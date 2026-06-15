Ankara\'da Patili Yoga Etkinliği

ANKARA'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen sporsever kadınlar, aralarında engelli olanların da bulunduğu kedilerle yoga yaptı.

Hayvansever bir grup kadın, hayvanların insan üzerindeki psikolojik etkisine dikkat çekmek amacıyla geliştirdikleri 'Patili Yoga' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya geldi. Kadınlar, çoğu görme engelli ve travmaya bağlı engelli kalan sahipsiz kedilerle birlikte, özel bir yaşam merkezinde eğitmen eşliğinde yoga yaptı. Bu sırada bazı kediler, yoga yapan kişilerin omzuna çıktı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik sonrası kediler mamayla ödüllendirildi.

'ÇİFT TARAFLI FAYDA SAĞLIYORUZ'

Projeyi geliştirenlerden veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, "Projemiz kapsamında meditatif bir yoga yapıyoruz. Bizim de hayatın stresinden ve koşturmacasından uzaklaştığımız bir nokta. Biz bunu yaparken 'Hayvanların da pozitif enerjisiyle yoga neden birleşmesin' dedik. Özellikle kedilerin insanlar üzerinde çok ciddi bir pozitif enerjisi ve terapi anlamında da bir etkisinin olumlu bir süreci olduğunu gördük. Buraya gelen çocuklar da engelli veya sahipsiz ya da bir travmadan kurtarılmış çocuklar olduğu için aslında hem bir yandan insanların enerjisiyle hayvanların pozitif enerjisini birleştirerek, terapiye birazcık daha terapi katıp farkındalık oluşturmak aynı zamanda da onları terapi etmek, onların insanlarla bir arada vakit geçirmesini sağlamak hedefimiz. Çift taraflı bir fayda sağlıyoruz. Projemiz başlayalı 4 hafta oldu. Çok fazla ilgi gördü ve insanlar gerçekten bunun keyfini daha farklı sürüyor. Meditasyon yaparken kedilerin bizimle birlikte vakit geçirmesi ve onların bize uyumlanması süreci birazcık daha keyifli ve huzurlu hale getiriyor. Projemize hayvan korkusu olanlar ve bunu aşmak isteyen insanlar da katılıyor. Olumlu geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

'HAYVANLARA DOKUNMAK BİLE SAKİNLEŞTİRİYOR'

Hayvanların insanlar üzerindeki pozitif etkisine işaret eden uzman fizyoterapist Yegane Kerimzade, "Genellikle gün içerisinde yaşadığımız stresli durumları atmak için biz hayvanlara ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü hayvanlara dokunmak bile bizi sakinleştiriyor. Hayvanlar bize koşulsuz sevgiyi ve saygıyı hatırlatıyorlar. Onun için böyle bir etkinliği düzenledik. Çok fazla ilgi gören bir etkinlik oldu bizim için. Biz de çok mutlu olduk bu durumdan. Herkes geldiğinde zaten o sakinleştirici etkiden yararlanıp ve faydalanarak buradan ayrılıyor. Bu da tabii ki bizim için hem mutlu edici bir şey hem de onurlandırıcı bir durum" dedi.