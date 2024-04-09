Ankara'nın Şereflikoçhisar Ramazan Bayramı öncesi market, fırın ve alış veriş merkezlerinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Zabıta ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyatlarını inceledi.
Belediye Başkanı Mustafa Koçak, insan sağlığını tehdit edebilecek hiçbir olumsuz duruma kesinlikle taviz vermeyeceklerini söyledi.
Vatandaşların bayramını kutlayan Koçak, "Denetim çalışmalarımız periyodik olarak devam edecek, tüketicilerimiz gördükleri olumsuzlukları belediyemize iletebilirler. Ekiplerimiz yönetmeliğin öngördüğü çerçevede satışa sunulan gıda ürünlerini denetlemeye devam edecekler." dedi.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Ramazan Bayramı öncesi denetimler yapıldı - Son Dakika
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
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Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.
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Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.
Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkileri övgüyle nitelendirerek Türkiye'nin Gazze'ye verdiği diplomatik ve insani yardımları takdir ettiğini belirtti. Ebu Zuhri, Türkiye'nin Gazze'deki savaşın durmasını sağlamak için liderlik edebileceğini ve Hamas ile Filistin halkına büyük hizmet ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ve müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.
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