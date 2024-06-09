Ankara'da sağanak sonucu su altında kalan evlerde temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da sağanak sonucu su altında kalan evlerde temizlik çalışması yapıldı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev su altında kaldı. Temizlik çalışmaları başlatıldı. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bölge sakinleri çaresizliklerini dile getirdi.

09.06.2024 17:06
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ANKARA'nın Sincan ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan evlerde temizlik çalışması yapıldı.

Ankara'da dün etkili olan sağanak sonucu ilçeye bağlı Törekent Mahallesi Ayaş Yolu su altında kaldı. Yağışla birlikte ana arterler ve caddeler göle dönerken, birçok ev de suyla doldu. Günün ilk ışıklarıyla beraber sel sularının bıraktığı tahribat ortaya çıktı. Evlerdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve bölgedekiler, su basan evleri tahliye etmek için çalışma başlattı.

'PERİŞAN OLDUK'

Zemin katta oturan ve şiddetli yağış sırasında evde olduğunu söyleyen Pembe Uyar, "Binanın giriş kapısından bodruma su dolduğunu gördüm. Aradan çok geçmeden bodrum doldu, su bizim evimize geldi. Tuvaletin deliğinden, balkondan ve mutfaktan bizim eve su doldu. Perişan olduk" dedi.

Yağışın ardından evin 20 santimetreye kadar suyla dolduğunu belirten Halil İbrahim Uyar ise, "Burası 20-25 dakika içerisinde göl oldu. Şu an evimizde kullanılabilir hiçbir eşya kalmadı, her şey çöp oldu. Çaresiz bir şekilde ne yapacağımızı düşünüyoruz. Önümüz bayram, biz çalışırız burayı temizleriz ama sonra tekrar bir yağmur yağdığında buranın aynı durumda olma riski var. Parkeler felç, elektronik eşyalar çalışmaz durumda ve yatacak yer yok. Burası yaşanılabilir durumda değil" ifadelerini kullandı.

'BİREYSEL OLARAK ÇÖZÜM BULMA ŞANSIMIZ YOK'

Yeni yaptırdığı evin sel sularıyla dolduğunu kaydeden Şuayip Canarslan da "Dün kayınvalidem aradı, 'Su basıyor' deyince işten apar topar çıkıp geldik. Geldiğimde çok su yoktu, 10-15 dakika içerisinde her yerden su doldu. Suyu durdurma gibi bir imkanımız yoktu. Evler kullanılabilecek gibi değil. Burayı biz bir şekilde temizleyeceğiz ama ikinci bir yağmurda bu durum tekrarlarsa bizim bireysel olarak çözüm bulma şansımız yok" dedi.

Ankara\'da sağanak sonucu su altında kalan evlerde temizlik çalışması yapıldı
Kaynak: DHA

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