Ankara\'da sağanak ve dolu yağışı: Cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerleri su bastı

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ANKARA'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ile sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı.

Başkent'te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ile dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı. Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki kapalı pazar yeri ile bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkını su bastı.

Ankara Valiliği, saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.