Ankara'da sahte belge operasyonu: 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da sahte belge operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları işlediği iddia edilen 34 şüpheliden 32'si yakalandı. Operasyonda, sahte sertifika, SRC belgesi, silahlı ve silahsız güvenlik kimliği veren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte kimlik, sertifika ve kayıt belgeleri ele geçirildi. Şüpheliler, mağdurlardan 10 ile 20 bin lira arasında ücret talep ederek dolandırıcılık yapmış, ödeme yapmak istemeyen vatandaşları ise tehdit etmişlerdir.

09.07.2024 13:35
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği iddia edilen 34 şüpheliden 32'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte sertifika, SRC belgesi, silahlı ve silahsız güvenlik kimliği veren kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen 34 zanlıdan 32'sinin yakalandığı, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, zanlıların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik, sahte sertifika ve kayıt belgeleri ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğunu, bu sertifikalarla dükkan açılabileceğini ve iş bulunabileceğini vaat eden şüphelilerin mağdurlardan 10 ile 20 bin lira arasında ücret istediği bildirildi.

Dolandırıldığını fark eden ve ödeme yapmak istemeyen vatandaşların ise şüphelilerce "haklarında icra takibi başlatılacağı" yönünde tehdit edildiğinin belirlendi.

Kaynak: AA

Operasyon, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da sahte belge operasyonu: 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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