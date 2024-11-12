Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'nde dün 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlı H.H.Y'yi Polatlı'da belirlenen adreste gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir iş yerinde dün çıkan silahlı kavgada Ahmet İ. ve Fatih T, alacak verecek meselesinden H.H.Y. ile tartışmıştı. H.H.Y'nin silahla ateş ettiği Ahmet İ. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatih T. yaralanmıştı. Zanlı olayından ardından kaçmıştı.