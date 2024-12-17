Ankara\'da TED Meşale Çarşısı Eğitime Destek İçin Gerçekleşti

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ANKARA'DA 7'ncisi düzenlenen TED Meşale Çarşısı, bu yıl da yeni yıl alışverişini yaparken eğitime destek olmak isteyenleri bir araya getirdi. Etkinlikte, tasarımcılar ve seçkin markalar, Ankara'daki vatandaşlarla buluştu. Organizasyon boyunca, ziyaretçiler özenle seçilmiş markalardan sevdikleri için en özel hediyeleri alırken, aynı zamanda eğitim burslu öğrencilere umut oldular.

Ankara'da bir otelde düzenlenen TED Meşale Çarşısı, yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, Prof. Dr. Reha Yavuzer, Suzan Toplusoy ve Hande Kazanova, ziyaretçilerle bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Gelenekselleşen TED Meşale Çarşısı hem yeni yıl coşkusunu hem de toplumsal dayanışmayı bir araya getirerek, eğitime katkı sağlamak isteyen herkes için anlamlı bir platform oldu. TED Meşale Çarşısında elde edilen bağışlar, Türk Eğitim Derneğinin burslu öğrencileri için umut olacak.