Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Feyyaz Küçükkaraca'nın elebaşılığını yaptığı 'örgütsel yapılanma' kapsamında tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda elebaşının da içerisinde bulunduğu 44 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin sayısı 12, adli kontrol kararı verilenlerin sayısı 12 ve ev hapsi kararı verilenlerin sayısı 1 oldu. Operasyonlara devam edileceği belirtildi.

23.03.2024 15:03
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Ankara'da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı 'örgütsel yapılanma' kapsamında tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 12'si tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yürütülen "Mahzen-18" operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı 'Örgütsel Yapılanma Kapsamında' Tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik 'MAHZEN-18' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 12'si tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteleri olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu örgütsel yapılanma kapsamında tefecilik suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin;

Paraya ihtiyacı olan mağdurları İcra Müdürlüklerinden, kıraathanelerden, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlardan veya aracı şahısların yönlendirmesiyle bularak faizle para verdikleri,

Karşılığında fatura, senet, muvafakatname imzalattıkları ve buna istinaden icra başlattıkları,

-Örgüt üyelerinin borcunu ödeyemeyen şahısları, örgüt içerisinde bulunan diğer tefeci şahıslara yönlendirerek o şahıslardan aldığı tefe parasıyla kendi borcunu kapattırdığı ve bu silsile ile borcun kat ve kat arttırıldığı,

Örgütün, bazı elemanlarını İcra Müdürlüğü önünde bekleterek icralık olan şahısları örgütün ağına çektikleri, bazılarını ise özellikle Ulus ve Kızılay bölgesinde bulunan kıraathane ve çay ocaklarında bekleterek yaşlı ve emekli şahısları ağlarına düşürdükleri,

-Bazı mağdurlara, bir örgüt üyesinin sahip olduğu firma üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları,

Örgüt üyelerinin polis takibine yakalanmamak için akrabaları veya tanıdığı şahıslar üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına Temlik (alacağın başka birine devredilmesi) diye tabir edilen yöntemle devrettirdiği ve kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları,

Örgüt üyelerinin kendilerine hali hazırda borçlu olan mağdurları, aksatması, ödeyememesi veya daha fazla paraya ihtiyaç duyması halinde, kendi alacağını kapattırmak amacıyla bir kez daha faiz uygulanarak müşteri diye bahsettikleri şahısları birbirlerine yönlendirdikleri ve bu suretle bazı mağdurlara karşı 5-6 kez icra dosyası açarak borcun katlanmasına yol açarak, mağdurları çıkmaza sürükledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve dokümana el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Ankara\'da Tefecilik Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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