Ankara\'da Tefecilik Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Ankara'da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı 'örgütsel yapılanma' kapsamında tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 12'si tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yürütülen "Mahzen-18" operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı 'Örgütsel Yapılanma Kapsamında' Tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik 'MAHZEN-18' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 12'si tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi.
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteleri olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu örgütsel yapılanma kapsamında tefecilik suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin;
Paraya ihtiyacı olan mağdurları İcra Müdürlüklerinden, kıraathanelerden, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlardan veya aracı şahısların yönlendirmesiyle bularak faizle para verdikleri,
Karşılığında fatura, senet, muvafakatname imzalattıkları ve buna istinaden icra başlattıkları,
-Örgüt üyelerinin borcunu ödeyemeyen şahısları, örgüt içerisinde bulunan diğer tefeci şahıslara yönlendirerek o şahıslardan aldığı tefe parasıyla kendi borcunu kapattırdığı ve bu silsile ile borcun kat ve kat arttırıldığı,
Örgütün, bazı elemanlarını İcra Müdürlüğü önünde bekleterek icralık olan şahısları örgütün ağına çektikleri, bazılarını ise özellikle Ulus ve Kızılay bölgesinde bulunan kıraathane ve çay ocaklarında bekleterek yaşlı ve emekli şahısları ağlarına düşürdükleri,
-Bazı mağdurlara, bir örgüt üyesinin sahip olduğu firma üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları,
Örgüt üyelerinin polis takibine yakalanmamak için akrabaları veya tanıdığı şahıslar üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına Temlik (alacağın başka birine devredilmesi) diye tabir edilen yöntemle devrettirdiği ve kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları,
Örgüt üyelerinin kendilerine hali hazırda borçlu olan mağdurları, aksatması, ödeyememesi veya daha fazla paraya ihtiyaç duyması halinde, kendi alacağını kapattırmak amacıyla bir kez daha faiz uygulanarak müşteri diye bahsettikleri şahısları birbirlerine yönlendirdikleri ve bu suretle bazı mağdurlara karşı 5-6 kez icra dosyası açarak borcun katlanmasına yol açarak, mağdurları çıkmaza sürükledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu: çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve dokümana el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede ulaşım kontrollü sağlandı.
Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023/2. dönemde yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi, 2023/2. dönemde 294 başvuru arasından 123 projesi desteklenmeye değer görüldü. Bu başarı, üniversitenin AR-GE kapasitesindeki yükselişin önemli bir göstergesidir.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta inceleme yaparken ölü köpek bulunmadığını tespit etti. Kemalpaşa Belediyesi ise konuyla ilgili araştırma başlattıklarını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirterek, hedeflerinin dünyada en çok ziyaretçi alan 3. ülke olmak olduğunu söyledi. Ersoy, Mardin ve Midyat'ın turizm potansiyeli ve kültürel zenginlikleriyle örnek bir şehir olduğunu vurguladı.
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alan ekipler, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen hakkında işlem başlattı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait bir şarjör, 8 adet dolu fişek, suç geliri olduğu değerlendirilen 37 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, kamyonete de el konulduğu öğrenildi.
ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında OGM Ormanspor'u 80-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin 2. maçı 25 Mart Pazartesi günü Mersin'de oynanacak.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Mezitli'de ucuza ekmek alabilmek için kuyrukta bekleyen emeklilerin sorunlarını dile getirdi. Başarır, iktidarın emeklileri ekmek kuyruğunda bekletmesini eleştirerek, bu durumun utanç verici olduğunu belirtti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Bursaspor'dan Okan Derici ve Bilal Musa Şentürk'ün attığı gollerle Kırklarelispor galip geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortada, kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı olduğunu belirterek, "Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?