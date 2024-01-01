ANKARA'da vatandaşlar 2024'e coşkulu kutlamalarla girdi.

Başkent'te vatandaşlar 2024'ün gelişini coşkulu şekilde kutladı. Kızılay Meydanı'nda polis ekipleri yoğun güvenlik önemleri aldı. Alanda atlı polisler de görev yaptı. Geri sayımın ardından saatler 00.00'ı gösterirken meydanlardan şarkılar ve vatandaşların sevinç sesleri yükseldi. Meydandan geçen araç sürücüleri ise korna çalarak kutlamalara eşlik etti.