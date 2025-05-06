Ankara'da Yeni İtfaiye Personeline Eğitim ve Motivasyon - Son Dakika
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Ankara'da Yeni İtfaiye Personeline Eğitim ve Motivasyon

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni göreve başlayan 300 itfaiye personeli için bir araya gelerek başarılar diledi ve itfaiyeciliğin önemini vurguladı. Yavaş, itfaiyecilerin toplum için hayati bir görev üstlendiklerini belirtti.

06.05.2025 12:21  Güncelleme: 12:40
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni göreve başlayan 300 itfaiye personeli ile bir araya geldi. Yavaş, "Kazasız belasız büyük bir mutlulukla görev yapmanızı diliyorum. Çünkü gidip bir yangına müdahale edip orada can kurtardığınız zaman, bu kurtardığınız can siz ölene kadar o sizi unutmayacak, siz de onu unutmayacaksınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için Ankara İtfaiyesi personel kadrosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Liyakat esasıyla alımı gerçekleştirilen 300 yeni personel için İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından "Temel İtfaiye Eri Eğitimi" düzenlendi.

"Ankara İtfaiyesi Gençleşiyor ve Güçleniyor" sloganıyla Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Yavaş da yeni itfaiye personeli ile bir araya geldi.

Yeni personele başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Yavaş, şunları söyledi:

"Sevgili ailemiz, belediye ailemizin itfaiye birimi hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Resmen itfaiyeci oluyorsunuz ve göreve başlıyorsunuz. Zor bir meslek sizinki, canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ama bu arada da malum evi yanan insanlar için siz oraya 10 saniyede de 1 dakikada da ulaşsanız müdahale etmek isteseniz kesinlikle onlar için saatler geçiyor gibi gelir. Dolayısıyla o konuda biraz kendilerine anlayış göstermemiz gerekiyor. Sizlerin can tehlikesi olmayacak şekilde görev yapmanızı istiyoruz."

Yeni itfaiye erlerine çeşitli tavsiyelerde de bulunan Yavaş, şöyle devam etti:

"Sizlerin de çok dikkatli olmanızı istiyoruz. Bu konularda amirlerinizle görüşerek herhangi bir yangına müdahale ettiğiniz zaman orada gördüğünüz eksik bir durum varsa mutlaka bunları kendisine bildirin. Biz o eksiklikleri mutlaka gidereceğiz. Ben Allah'tan kazasız belasız büyük bir mutlulukla görev yapmanızı diliyorum. Çünkü gidip bir yangına müdahale edip orada can kurtardığınız zaman, bu kurtardığınız can siz ölene kadar o sizi unutmayacak, siz de onu unutmayacaksınız. Ben başarılar diliyorum. Şu anda belki de Türkiye içerisinde en dinamik itfaiye teşkilatı Ankara Büyükşehir oldu. Çünkü gencecik arkadaşlarımız tecrübelerini, yani büyüklerin yanında onların tecrübesinden de istifade etmek suretiyle çok güzel bir şekilde görev yapacaksınız. Bizler de sizlerle inşallah gurur duyacağız. Tekrar kazasız belasız görevler diliyorum. Ailelerinize selam ve sevgilerimi iletin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Ekip çalışması ve disiplinle gelen gelişimin ardından başarının da geleceğini vurgulayan İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ise şunları kaydetti:

"İtfaiyeci sadece yangın söndürmez; umut taşır, güven verir, hayat kurtarır"

"Sizler sadece bir mesleğe adım atmıyorsunuz. Aynı zamanda insan hayatını koruma, can kurtarma ve toplumumuza hizmet etme gibi kutsal bir görevi üstleniyorsunuz. İtfaiyecilik, cesaret, bilgi, disiplin ve fedakarlık isteyen bir meslektir. Yangınla, felaketle, tehlikeyle yüzleşen, tehlikeye düşmüş her canlının imdadına yetişen bir meslektir. Başarı ekip çalışmasıyla, disiplinle ve sürekli kendinizi geliştirerek gelecektir. Ankara İtfaiyesi olarak sizlerden beklentimiz her zaman görev bilinciyle hareket etmeniz, halkımızın güvenine layık olmanız ve önce insan ilkesini asla unutmamanızdır. Bu anlayışla, özellikle eğitim aldığınız bu dönemde önceliğinizi kişisel gelişim, mesleki beceri ve takım çalışmasını geliştirerek göreve başladığınızda vatandaşımıza en iyi hizmet vermek olmalıdır. Unutmayın, itfaiyeci sadece yangın söndürmez; umut taşır, güven verir, hayat kurtarır. Bu vesileyle yeni göreviniz İtfaiye Teşkilatımıza, Ankara halkımıza, devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sağlıklı, kazasız, belasız bir meslek hayatınızın olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yeni İtfaiye Personeline Eğitim ve Motivasyon - Son Dakika

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