Ankara'da Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı Test Sürüşlerine Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı Test Sürüşlerine Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı'nda test sürüşlerine başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da metrobüs dönemi için ilk adımı attıklarını belirterek, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara'yı geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

12.03.2024 14:58  Güncelleme: 15:27
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı'nda test sürüşlerine başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da metrobüs dönemi için ilk adımı attık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara'mızı geleceğe taşıyacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler için yüksek kapasiteli toplu taşıma ağını geliştirip daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmetlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir, Yenikent, Ulus ve Karapürçek arasında yolculuk süresini azaltacak yüksek kapasiteli elektrikli metrobüs (e-BRT) dönemini başlatmaya hazırlanıyor. EGO Genel Müdürlüğü, söz konusu güzergahta seyahat süresini azaltması planlanan proje için test sürüşlerine başladı.

Yenikent-Ulus-Karapürçek güzergahında hizmet verecek metrobüs hattında başlayan test sürüşleriyle ilgili X hesabından paylaşımda bulunan Başkan Yavaş, "Ankara'da metrobüs dönemi için ilk adımı attık… Yenikent-Ulus-Karapürçek Hattı'nda test sürüşüne başladık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara'mızı geleceğe taşıyacağız" açıklamasını yaptı.

PROJE, 200 BİN YOLCUYLA BAŞLAYACAK

An itibarıyla 25 metre dizel ve yakında elektrikli modelinin mevcut yol hattında test edildiği elektrikli metrobüs araçlarıyla birlikte, ayrılmış yol kesimlerinin proje süreci tamamlanır tamamlanmaz uygulama aşamasına geçilecek. İlk etapta 200 bin yolcuyla hizmete başlayacak e-BRT projesinin 2035 yılında 300 bin Başkentliye hizmet vereceği öngörülürken, projenin güzergahı da Yenikent merkez, Ayaş Yolu, İstanbul Yolu, Yenimahalle Kavşağı, Ulus ve Karapürçek Mahallesi olarak belirlendi.

Test sürüşleri yapılan metrobüs projesi ile ilgili açıklamada bulunan EGO Genel Müdür Yardımcısı Taylan Engin, şu bilgileri verdi:

"ANKARA'YA GÜZEL BİR YÜKSEK KAPASİTELİ TAŞIMA HİZMETİ DAHA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

"Bu araç 25 metre uzunluğunda. Şu an diesel olan aracın testini yapıyoruz. Projemizde elektrikli bir sistem tasarladık. Ancak aracı ve aracın kapasitesini test etmek adına bu aracı kullandık. Bu aracın en büyük özelliği teknolojik donanımın yenilenmiş olması ve aynı zamanda yolcu kapasitesinin yüksek olması. Proje tarafına da geçtiğimizde Karapürçek'e kadar ayrılmış bir yol şeridin de çalışacak elektrikli e-BRT sistemini kullanacağız. Şu an proje aşamasında aracı yolcularımızla test ediyoruz ve onların şikayet ve memnuniyetlerini alıyoruz. Umarım Ankara'ya güzel bir yüksek kapasiteli taşıma hizmeti daha kazandırmış olacağız."

SIFIR EMİSYON, YÜKSEK MANEVRA VE 12 DAKİKADA ŞARJ OLMA ÖZELLİĞİ

E-BRT hattında çalışacak araç filosu başlangıçta 25-36 metre uzunluğundaki 30 adet lastik tekerlekli tramvay modeli diye tabir edilen elektrikli otobüslerden oluşacak. Hatta çalışacak otobüsler; demiryolu tasarım standardı, tren kontrol sistemi ve yüksek sürüş konforuna sahip olacak. Otobüsler, kendisine ayrılmış yol şeridinde hareket edecek. Sıfır emisyonlu, yüksek manevra kabiliyetine sahip, katener hattına ihtiyaç duymayan ve akıllı güç yönetimi teknolojisiyle donatılmış araçlar, yüksek kapasiteli batarya sistemiyle başlangıç ve son duraklarda tesis edilecek şarj üniteleri ile 12 dakikada şarjını tamamlayacak.

Ankara\'da Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı Test Sürüşlerine Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı Test Sürüşlerine Başladı - Son Dakika

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