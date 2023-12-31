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Ankara'da Yılbaşı Kutlamaları Nedeniyle 18 Nokta Araç Trafiğine Kapatılacak - Son Dakika
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Ankara'da Yılbaşı Kutlamaları Nedeniyle 18 Nokta Araç Trafiğine Kapatılacak

Ankara'da yılbaşı kutlamaları sebebiyle ana arterde bulunan 18 nokta, saat 19.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Kapatılacak yerler arasında Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi'nin bazı kısımları da bulunuyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı etkinliklerindeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bazı sokak ve caddelerin bugün saat 19.00'dan itibaren çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurmuştu.

31.12.2023 - 17:36,
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Ankara'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle ana arterde yer alan 18 nokta, saat 19.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yerler arasında; Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi'nin bazı kısımları da bulunuyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı etkinliklerindeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bazı sokak ve caddelerin bugün saat 19.00'dan itibaren çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurmuştu. Emniyetin açıklaması şöyle:

"31 Aralık 2023 tarihinde yılbaşı kutlamalarıyla ilgili olarak ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, stratejik/ekonomik öneme haiz hassas bölgeler ile otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park/bahçeler, eğlence merkezlerinin olduğu bölgeler, oteller ile halkımızın yoğun olarak kutlamalara katılacağı değerlendirilen yerlerde, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Söz konusu etkinlikler ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 19.00'dan itibaren;

  • GMK Bulvarı,
  • Milli Müdafaa Caddesi'nin, GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü,
  • Aşkabat Caddesi'nin; Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü,
  • Bestekar Caddesi'nin; Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü
  • Atatürk Bulvarı'nın; Sıhhıye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü,
  • Ziya Gökalp Caddesi'nin; Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü,
  • Tunalı Hilmi Caddesi'nin; Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü
  • Tunus Caddesi'nin; Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü,
  • 54. Cadde,
  • Filistin Caddesi,
  • Azerbaycan Caddesi,
  • Selanik Caddesi,
  • Yüksel Caddesi,
  • Olgunlar Caddesi,
  • İnkılap Sokak,
  • Karanfil-2 Sokak,
  • Konur-2 Sokak,
  • Kumrular Sokak
ve buralara açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağından, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları."

Ankara\'da Yılbaşı Kutlamaları Nedeniyle 18 Nokta Araç Trafiğine Kapatılacak
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Ankara'da Yılbaşı Kutlamaları Nedeniyle 18 Nokta Araç Trafiğine Kapatılacak - Son Dakika
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