Ankara\'da Yılbaşı Kutlamaları Nedeniyle 18 Nokta Araç Trafiğine Kapatılacak

Ankara'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle ana arterde yer alan 18 nokta, saat 19.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yerler arasında; Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Tunalı Hilmi Caddesi'nin bazı kısımları da bulunuyor.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı etkinliklerindeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bazı sokak ve caddelerin bugün saat 19.00'dan itibaren çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacağını duyurmuştu. Emniyetin açıklaması şöyle:
"31 Aralık 2023 tarihinde yılbaşı kutlamalarıyla ilgili olarak ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, stratejik/ekonomik öneme haiz hassas bölgeler ile otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park/bahçeler, eğlence merkezlerinin olduğu bölgeler, oteller ile halkımızın yoğun olarak kutlamalara katılacağı değerlendirilen yerlerde, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Söz konusu etkinlikler ile ilgili olarak ihtiyaç olması halinde 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 19.00'dan itibaren;
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