Ankara'daki Suriyeliler, Beşar Esad Yönetiminin Düşmesini Kutladı: "Suriye'ye Döneceğiz İnşallah"

Güncel

6 yaşındaki Şirin için hazırlanan iddianamede kan donduran detaylar var

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonları belli oldu

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

Bir kadının yaşayabileceği en büyük yıkımı yaşadı

Hazine Bakanı Şimşek: 2020\'den beri en düşük seviye

HABER: MEHMET OFLAZ/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Suriyeliler, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesinin ardından kutlama yaptı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Suriyeliler, "Türkiye halkına, Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz", "Suriye'ye döneceğiz inşallah", "Esad zalimi gitti. Biz artık hep beraber döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi'nde yaşayan Suriyeliler, El Kaide bağlantılı HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesi sonrası sokaklarda kutlama yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ile Suriye Milli Ordusu'nun bayraklarını taşıyan yüzlerce Suriyeli, davul zurna eşliğinde halay çekti. Ankara'da yaşayan Suriyeliler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz"

11 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Türk vatandaşı olduğunu belirten bir Suriyeli, "Türkiye halkına, Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Bizi 10-11 sene misafir aldınız. En yakın zamanda Suriye'ye döneceğiz. Suriye özgürleşti. Teşekkürler Türkiye. Türk vatandaşıyım. Suriye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'de de yaşamak istiyorum ikisi de aynı anda. En mutlu zamanları yaşıyoruz" diye konuştu.

11 yıldır Ankara'da yaşadığını belirten 27 yaşındaki genç ise "Suriye'ye dönmeyi düşünüyorum. Bütün Suriyeliler tekdir. Bizim için fark etmez. Türklerle yaşadığımız gibi orada da yaşayabileceğimize inanıyorum" dedi.

6 yaşında Türkiye'ye geldiğini belirten diğer genç ise "Ben orada doğdum ama hayatım burada geçti. Oraya dönmek için benim kanım kaynıyor. Orada doğu tarafında PKK var. Batı tarafında bizim özgür halkımız, özgür ordumuz var. Onlar bütün yerleri almaya çalışıyorlar. Esad bitti artık, kovduk. Halkın hepsi çok iyi olmasa da Türk halkına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Suriye'ye döneceğiz inşallah"

Diğer Suriyeliler ise şöyle konuştu:

"Türkiye arkadaş, Allah razı olsun. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Suriye'ye inşallah sonra gideceğiz."

"Türkiye'ye teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Suriye'ye döneceğiz inşallah."

"Sadece Türkiye bize destek verdi. Memleketimize tekrar döneceğiz."

"7 yıldır buradayız. Türk kardeşlerimiz iyi baktı. Allah razı olsun. Esad zalimi gitti. Biz artık hep beraber döneceğiz."

"Suriye'ye dönecek misiniz" sorusuna bir Suriyeli de "Yok, şimdilik hayır" yanıtını verdi.