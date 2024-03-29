Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail\'in Gazze saldırılarını kınadı

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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı.

Cuma namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde bir araya gelen platform üyeleri, Filistin'e destek sloganları attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yasemin Öğüt, bir taraftan ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşarken diğer taraftan da Gazze için üzüldüklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'de hastaneleri bombaladığını, çocukları öldürdüğünü, insanları açlığa mahkum ettiğini belirten Öğüt, "İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 32 bin 142'ye yükseldi. Bütün bu saldırılar yetmiyormuş gibi Gazze'ye insani yardımın girmesine hiçbir şekilde izin verilmiyor." dedi.

Ramazan ayında bile katliamların devam ettiğini, Gazze halkının maruz bırakıldığı açlık ve yokluğun önüne geçilemediğini vurgulayan Öğüt, "Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken çok az miktarda tırın girmesine izin veriliyor. Mısır, Gazze sınırına beton barikatlar kurup jiletli teller ile sınırı güçlendiriyor. Siyonizm işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan açık desteği artarak devam ediyor." diye konuştu.

Gazze'deki katliamın durdurulması çağrısında bulunan Öğüt, "Gazze'de bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin korkunç katliamlar yapan soykırımcı İsrail ile yapılan ticaret insanlığa ihanettir. Başta ticaret olmak üzere siyonistlerle yapılan her türlü ilişkinin sonlandırılması çağrımızı bir kez daha haykırıyoruz." dedi.

İsrail'e karşı Gazze'deki direnişin yanında olduklarını dile getiren Öğüt, Filistin'in sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Protesto gösterisi, Gazze ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.