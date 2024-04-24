Ankara Garı Katliamı Davası'nda ara karar verildi - Son Dakika
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Ankara Garı Katliamı Davası'nda ara karar verildi

Ankara Garı Katliamı Davası\'nda ara karar verildi

Ankara Garı Katliamı Davası'nın 24. duruşmasında ara karar verildi. Mahkeme, sanıklara savunma yapmaları için ek süre verirken, henüz bulunamayan sanıkların yakalama durumlarının incelenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, davayı takip etmeye devam edeceklerini ve en büyük katliamın tüm sorumlularının açığa çıkana kadar hesap soracaklarını belirtti.

24.04.2024 18:49
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - 10 Ekim Ankara Garı Katliamı Davası'nın 24'üncü duruşmasını takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "İkinci canlı bombanın kim olduğu bile tartışılmadı, kim olduğu bile ortaya çıkarılmadı. Dava sonlara yaklaştı diye gösterilmeye çalışılıyor. Bizler bunu kabul etmiyoruz, davayı takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan en büyük katliamın tüm sorumluları açığa çıkana kadar hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.

10 Ekim Ankara Garı Katliamı Davası'nda ara karar verildi. Mahkeme, sanıklara savunma yapmaları için ek süre verirken, henüz bulunamayan sanıkların yakalama durumlarının incelenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmayı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile İstanbul Milletvekilvekilleri Ali Gökçek ve Türkan Elçi, İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Bursat Milletvekili Nurhayat Altaca ve Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent izledi.

Dava süreci hakkında ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, şöyle konuştu:

"Aradan geçen neredeyse 9 yıla rağmen olayın tamamen aydınlatılmadığını üzüntüyle karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük katliamı yapıldı ve katliamı yapanların kamu kurumları ile ilişkileri, aynı zamanda IŞİD'lilerle ilişkili yapılan bazı ihbarlar, öncesinde teknik takibe alınan bazı sanıklarla ilgili ciddi iddialar var. Bu iddialar aslında hepsi delilleriyle ortaya konuluyor. Görüyoruz ki mesele sadece terör örgütlerinden IŞİD'in Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'de örgütlenmesi, buna bir alan bulabilmesi değil aynı zamanda kamu kurumlarından da bu saldırıya açık açık göz yumulması gibi bir problemle karşı karşıyayız. Buna dair avukatlar ve aileler ile birlikte davayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bundan sonrasında da düşünün ki iki canlı bomba ile birlikte 100'den fazla vatandaşımızı kaybettik. Bunun ardından ikinci canlı bombanın kim olduğu bile tartışılmadı, kim olduğu bile ortaya çıkarılmadı. Dava sonlara yaklaştı diye gösterilmeye çalışılıyor. Bizler bunu kabul etmiyoruz, davayı takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan en büyük katliamın tüm sorumluları açığa çıkana kadar hesabını sormaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ankara, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Garı Katliamı Davası'nda ara karar verildi - Son Dakika

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