Ankara İtfaiye Ekipleri İzmir ve Bolu\'daki Yangınlara Destek Oluyor

Güncel

Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Suriye beşik gibi sallanıyor! Sarsıntı Türkiye\'de de hissedildi

Bu kez birilerini dövdüğü anlarla değil makyaj videosuyla gündem oldu

Adı \'Aşk Adası\' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye bağlı itfaiye ekiplerinin İzmir'deki yangını söndürmek için yola çıktığını ve Bolu'daki yangını söndürme çalışmalarına destek olduklarını duyurdu.

İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. ABB Başkanı Yavaş, İzmir ve Bolu'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"İzmir'deki yangına destek olmak amacıyla 4 itfaiye aracı, 9 itfaiyeci, 2 tanker ve 4 personel ile toplamda 6 araç ve 13 mesai arkadaşımız ile yola çıktık. Bolu'da 4 araç 7 personel olmak üzere çalışmalarımız devam etmekte, yangınlara ekiplerimiz müdahale etmeyi sürdürmektedir. Hepimize geçmiş olsun."