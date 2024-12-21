Ankara Kalesi'ndeki Onarım Çalışmaları 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika
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Ankara Kalesi'ndeki Onarım Çalışmaları 2025'te Tamamlanacak

Ankara Kalesi\'ndeki Onarım Çalışmaları 2025\'te Tamamlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki çatlakların onarım çalışmalarının 2025 yılı Mart ayında tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca, kalenin diğer surlarında da restorasyon çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

21.12.2024 17:29  Güncelleme: 17:30
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki çatlaklarla ilgili onarım çalışmasının 2025 yılında tamamlanacağını açıkladı.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki çatlakların onarım çalışmalarıyla ilgili Kale önünde basın açıklaması yaptı. Ödemiş, Ankara Kalesi'nin özellikle sur duvarlarına ilişkin uzun süredir ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "Geçmiş dönemde Kale Meydanı'ndaki yapılan düzenlemelerde Kale'nin topuğu dediğimiz kaya kısmında ağır kırıcı makineler çalışıldığı için tahribat daha da artmış. Daha sonra da Bursa Evi diye bilinen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmış olan evin üzerine, terasına atılan beton da aynı şekilde sıkıntı vermiş. Sonra da nemlenme ve içerisindeki harç dolgu malzemelerinin erimesi ve dezenformasyonla çatlak giderek büyümüştü" dedi.

'BİRLİKTE ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYORUZ'

Ankara Kalesi'nin önemli bir simge yapı olduğunu, kamuoyunda da buna karşı duyarlılık olduğunu ifade eden Ödemiş, "Fakat Ankara Kalesi'nin mülkiyeti ve sorumluluğu Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizde değildi. Sayın Başkanımızın bu konudaki girişimleri neticesinde 2023 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden belediyemize 2 yıllığına tahsisini aldık. Daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapmış olduğumuz bir protokolle de kalenin onarım çalışmalarını da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik. Bu proje Ankara Anıtlar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluyla birlikte çalışma sürdürüyoruz" diye konuştu.

'ÇATLAK OLMAYAN SURLARI DA ONARIYORUZ'

Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarının 2025 yılı Mart ayında tamamlamayı planladıklarını dile getirerek, "Çok titiz bir çalışma yapılıyor burada; ama sırf sur duvarlarındaki çatlaklar değil, gördüğünüz gibi kalenin batı yüzü de dediğimiz kısımdaki surlarda da çok ciddi bilimsel restorasyon çalışmalarını yaptık. Arka planda belki gözüküyordur. Yine çatlak olmayan kalenin diğer surlarının da onarımlarını yapıyoruz. Yine tarihi saat kulesi var biliyorsunuz. Onun da aslına uygun restorasyon çalışmalarını yapıyoruz. Amacımız şu; Ankara'daki kültür turizmin, tarihi kent merkezinin en önemli yapısı diyebileceğimiz Ankara Kalesi'ndeki uzun süredir devam eden sorunlara bilimsel teknik çözüm üreterek hem kaleyi geleceğe aktarabilmek hem de Ankara'nın kültür turizmdeki değerini yaşatabilmek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara Kalesi'ndeki Onarım Çalışmaları 2025'te Tamamlanacak - Son Dakika

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