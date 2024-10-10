Ankara Kent Konseyi İkinci Toplantısı Keçiören'de Gerçekleşti

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(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu'nun ikinci toplantısı Keçiören'de gerçekleştirildi. Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde yapılan toplantıya; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli katıldı.

Moderatörlüğünü Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'in yaptığı Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, Keçiören Belediyesi çalışmaları 'Keçiören Kent Kültürü ve Kent Kimliği Sunum'u ile anlatıldı.

"AKK'nin olmazsa olmazı yöneticiye yol göstermek"

Toplantının açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir belediye başkanı ya da yönetici şehrini ya abat eder ya harap eder derler. Deneyip yanılmayla yönetim kamuda olmaz. Zaman zaman kendilerini yönlendirecek, danışabilecekleri insanlara ihtiyaçları var. AKK'nin olmazsa olmazı yöneticiye yol göstermek, eleştirmek ve hatta sorgulamaktır" diye konuştu.

"Burada yapılan işler ve işleyişler kıymete takdir"

Keçiören'in ve Ankara'nın geleceğine sahip çıkmaya yönelik düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Burada yapılan işler ve işleyişler kıymete takdir, geleceğe yönelik çalışmalar açısından oldukça önemli. Kentin ruhuyla, habitatıyla özdeşleşecek ne yapabiliyoruz, bunun peşindeyiz" dedi.

" Türkiye'de 26 tane bölge kalkınma ajansı var"

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Başkanı Prof. Dr. İlhan Tekeli ise "Türkiye'de belediyecilik 31 Mart seçimlerinden sonra yeni bir döneme giriyor. Bir dönüm noktasındayız. Ne kadar doğru yola girerseniz o kadar iyi yol alırsınız. Türkiye'de genellikle farkında olmadığımız ve tartışmadığımız bir bilgi var; yerelin bilgisi. İki türlü yerelin bilgisi vardır. Biri araştırma yapılmış, arkasında bilimsel desteği olan bilgi. İkincisi belki okuma yazmayı gerektirmeyecek o yerin coğrafyasını yürüyerek, insanlarını tanıyarak edinilen yerelin bilgisidir. Türkiye'de 26 tane bölge kalkınma ajansı var. Yerelin bilgisinin oluşturulması çok değerli. Bu birikim performansı yükseltir. Yerelin bilgisi diye bir şey vardır ve belediyenin görevleri arasında bu da bulunmalıdır" diye konuştu.

Çalışma grupları ve kent konseyi meclisine ilişkin konuların da konuşulduğu toplantıda, kent kültürü ve kent estetiğini geliştirmede istişare ve ortak akılla karar alınacağı, yürütülecek çalışmalarda konunun uzmanlarından faydalanılacağı ve bilimsel yöntemlerden vazgeçilmeyeceği konularında fikir birliğine varıldı.