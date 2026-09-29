Ankara Mamak'ta yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Ankara Mamak\'ta yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Ankara Mamak'ta 7 katlı apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve oğluna olay yerinde ayakta müdahale edildi, ev kullanılamaz hale geldi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çağlayan Mahallesi 293'üncü Sokak'taki 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çıktığı dairede S.A. ile oğlu A.A.'nın mahsur kaldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda anne ile oğlu kurtarıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ile oğluna olay yerinde ayakta müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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