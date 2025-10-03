Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak - Son Dakika
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak
03.10.2025 16:21
Ankara'da Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Ankara'da ana isale hattındaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallere 24 saat su verilemeyecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

BAŞKENTTE 10 BİNLERCE KİŞİ SUSUZ KALACAK

ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle 5 ilçenin kısmi bir alanında yarın saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı. Kesinti nedeniyle on binlerce kişinin susuz kalacağı belirtiliyor.

İŞTE SU KESİNTİSİNİN ETKİLEYECEĞİ NOKTALAR

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle: "Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri.

Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri.

Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesinin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri.

Yenimahalle ilçesinde Ata, Cumhuriyet ve Susuz mahalleleri. Kahramankazan ilçesinde Kazan Saray Mahallesi ile Keresteciler bölgesi."

Kaynak: AA

18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin talebi üzerine Trump’la telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin talebi üzerine Trump'la telefonda görüştü
17:53
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti
17:30
Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü Aracı durdurdu, acımadan vurdu
Kız arkadaşının darp edildiğini öğrenince deliye döndü! Aracı durdurdu, acımadan vurdu
17:25
Trump: Hamas’a 6 Ekim’e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl
17:22
İstanbul’da 3 adliyenin başsavcısı değişti
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
15:27
Muğla’da sağanak ve fırtına etkili oluyor Yollar, evler mezarlar sular altında
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor! Yollar, evler mezarlar sular altında
