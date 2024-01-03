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Ankara-Sarıkamış arasında özel Sarıkamış treni sefere konulacak - Son Dakika
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Ankara-Sarıkamış arasında özel Sarıkamış treni sefere konulacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, '5-7 Ocak Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri' kapsamında Ankara-Sarıkamış arasında özel Sarıkamış treni sefere konulacağını duyurdu. Sarıkamış Ekspresi'nin Ankara Tren Garı'ndan 5 Ocak Cuma günü saat 10.40'ta hareket edeceği, trenin Sarıkamış'tan Ankara'ya 7 Ocak Pazar günü saat 17.50'de hareket edeceği bildirildi.

Ankara-Sarıkamış arasında özel Sarıkamış treni sefere konulacak
03.01.2024 - 16:33,
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, '5-7 Ocak Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri' kapsamında Ankara-Sarıkamış arasında özel Sarıkamış treni sefere konulacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve on binlerce askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri için hazırlıkların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan çalışmanın bu yıl da tekrarlanacağı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı kapsamında; Sarıkamış'a gençlerin, sporcuların ve sanatçıların hep birlikte kültür yolculuğu yapacağı özel Sarıkamış treninin sefere konulacağı ifade edildi.

Sarıkamış Ekspresi'nin Ankara Tren Garı'ndan 5 Ocak Cuma günü saat 10.40'ta hareket edeceği, trenin Sarıkamış'tan Ankara'ya 7 Ocak Pazar günü saat 17.50'de hareket edeceği bildirildi. Özel tren; Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek, Kars Sarıkamış'a ulaşacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara-Sarıkamış arasında özel Sarıkamış treni sefere konulacak - Son Dakika
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