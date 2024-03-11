Ankara-Sivas YHT Hattı\'na Sorgun ve Akdağmadeni YHT Garları Hizmete Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına hizmet verecek Sorgun ve Akdağmadeni YHT garlarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini ve 13 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törenlerle hizmete alınacağını bildirdi.
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hızlı tren hatlarının ülke çapına yayılması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini, YHT hizmetlerinin Türkiye'nin nüfusunun yüzde 35'ine hitap ettiğini belirtti.
YHT hatlarının 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla hizmet verdiğine değinen Uraloğlu, geçen yıl açılışı yapılan Ankara-Sivas YHT hattıyla da kara yoluyla ortalama 4,5 saat, tren yoluyla 12 saat süren Sivas-Ankara seyahat süresini 2 saate düşürdüklerini anımsattı.
Ankara-Sivas YHT Hattı'nda, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 durak olduğunu aktaran Uraloğlu, "Toplam 405 kilometrelik hattın içinde 49 tünel ve 49 da viyadük inşa ettik. Bu önemli hatta yakışan YHT garlarımızı da birer birer hizmete alıyoruz. Şu anda bu hatta yer alan 8 durağın 3'ü YHT garı olarak hizmete açıldı. 5 YHT garının da inşaat çalışmaları devam ediyor. Bugün itibarıyla Sorgun ve Akdağmadeni YHT garlarını da hizmete hazır hale getirdik." açıklamasını yaptı.
Bakan Uraloğlu, 13 Mart'ta açılacak garlardan Sorgun YHT Garı'nın 240 bin yolcu kapasiteli olacağını, 980 metrekaresi kapalı olmak üzere 12 bin metrekare alan üzerine kurulacağını, 1045 araç kapasiteli otopark, 1 alt geçit, 2 peron, bekleme salonu başta olmak üzere birçok sosyal donatının da yer alacağını bildirdi.
Uraloğlu, Akdağmadeni YHT Garı'nın ise 135 bin bin yolcu kapasiteli olarak yapıldığını ve 810 metrekaresi kapalı 9 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu ifade etti.
180 milyon lira yatırımla yapıldı
Akdağmadeni YHT Garı'na 105 araç kapasiteli otopark, 1 alt geçit, 2 peron ve bekleme salonu yapıldığını anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"180 milyon lira yatırımla inşa ettiğimiz iki YHT garı da ülkemiz yüksek hızlı tren hatlarının ana omurgalarından biri olan Ankara-Sivas YHT hattına yakışacak şekilde inşa edildi. Vatandaşlarımız en iyisini hak ediyor, bizler de en iyisini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Ankara Sivas YHT'nin güzergahında yer alan Elmadağ, Yerköy ve Yıldızeli duraklarına da gar inşa ediyoruz, yaz aylarında üç YHT garını da hizmete vermeyi planlıyoruz. Ankara-Sivas YHT sadece iki şehri birbirine bağlayan bir hat değil. Bu hat ülkemizin doğusunu batısına bağlayan ana omurga. Yapımını planladığımız Ankara- Kayseri hızlı tren hattı bu hatta bağlanacak. Yine Samsun ile Ankara'yı bağlayacak hızlı tren hattımız da Delice üzerinden Ankara-Sivas hattımıza bağlanacak. Ayrıca bu hat, Sivas'ta bitmeyecek. Buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzanacak. İşte bu büyük raylı sistemin tam merkezinde Ankara-Sivas YHT hattımız yer alacak. İşte böylesine önemli bir proje olan Ankara-Sivas Hızlı Tren hatlarımızdaki Sorgun ve Akdağmadeni gar binalarını milletimizin hizmetine sunacağız."
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