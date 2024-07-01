Ankara Tren Garı saldırısı davasında karar: 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Tren Garı saldırısı davasında karar: 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ankara Tren Garı saldırısı davasında mahkeme, tutuklu 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Erman Ekici ise insanlığa karşı işlenen suçlardan beraat etti. 10 Ekim 2015'te gerçekleşen saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmişti.

01.07.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZGÜN BARIŞ DENİZ

(ANKARA) - 10 Ekim Ankara Tren Garı saldırısı davasında karar çıktı. Mahkeme, tutuklu 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrı ayrı suçlardan 101 ve 379 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erman Ekici, insanlığa karşı işlenen suçlardan beraat etti.

Barış Mitingi için 10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu 103 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açılan davanın karar duruşması, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Saat 09.30'da başlayan duruşmada tanıklar dinlendi.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklar Halil Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay ve Hacı Ali Durmaz da son savunmalarını yaptı.

Avukatının duruşmaya katılmaması üzerine Ankara Barosu tarafından tutuklu sanık Erman Ekici'ye yeni avukat atandı. Ekici, kendi avukatının katılması için davanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme başkanı bu talebi kabul etmedi.

"Bilirkişi raporu hazırlansın dedim, mahkeme heyeti kabul etmedi"

SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Erman Ekici, savunmasında şunları söyledi:

"Baronun bana atadığı avukat beni ne kadar savunabilir? Kendi avukatımın davamı takip etmesi için duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum. Olayın olduğu tarihte cezaevinde olmama rağmen dosyaya eklendim. Bu bir komplodur. Suriye'de geçen bir yerde İslam Tarihi dersi veriyormuşum gibi gösteriliyor. Ben Türkiye'de tutuklandım. Beraat alan kişi beni Suriye'de gördüğünü söylüyor. O kişi İŞİD'li değilse beni nasıl gördü? İŞİD'li ise nasıl beraat etti? 'Bilirkişi raporu hazırlansın' dedim, hiçbir mahkeme heyeti kabul etmedi. Artık tahliyemi verin. Bu zulmü bitirin çıkalım."

Mahkeme başkanı, saat 16.00'da kararı açıklamak üzere ara verdi. Aranın ardından Mahkeme başkanı tarafından karar okundu.

Aradan sonra karar açıklandı. Verilen karara göre sanıklar; Yakup Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmuttalip Demir, Metin Akaltın kasten insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Mahkeme, tutuklu sanık Erhan Ekici'nin silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme suçundan, 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs suçlarından ve diğer suçlarından 379 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Erman Ekici, "insanlığa karşı işlenen suçlardan" beraat etti. Mahkeme heyeti firari sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA

Ankara, Mahkeme, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Tren Garı saldırısı davasında karar: 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Tren Garı saldırısı davasında karar: 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement