Ankara Tren Garı saldırısı davasında karar: 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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DÜZGÜN BARIŞ DENİZ

(ANKARA) - 10 Ekim Ankara Tren Garı saldırısı davasında karar çıktı. Mahkeme, tutuklu 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrı ayrı suçlardan 101 ve 379 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Erman Ekici, insanlığa karşı işlenen suçlardan beraat etti.

Barış Mitingi için 10 Ekim 2015'te Ankara Tren Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu 103 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açılan davanın karar duruşması, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Saat 09.30'da başlayan duruşmada tanıklar dinlendi.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklar Halil Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay ve Hacı Ali Durmaz da son savunmalarını yaptı.

Avukatının duruşmaya katılmaması üzerine Ankara Barosu tarafından tutuklu sanık Erman Ekici'ye yeni avukat atandı. Ekici, kendi avukatının katılması için davanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme başkanı bu talebi kabul etmedi.

"Bilirkişi raporu hazırlansın dedim, mahkeme heyeti kabul etmedi"

SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu sanık Erman Ekici, savunmasında şunları söyledi:

"Baronun bana atadığı avukat beni ne kadar savunabilir? Kendi avukatımın davamı takip etmesi için duruşmanın ertelenmesini talep ediyorum. Olayın olduğu tarihte cezaevinde olmama rağmen dosyaya eklendim. Bu bir komplodur. Suriye'de geçen bir yerde İslam Tarihi dersi veriyormuşum gibi gösteriliyor. Ben Türkiye'de tutuklandım. Beraat alan kişi beni Suriye'de gördüğünü söylüyor. O kişi İŞİD'li değilse beni nasıl gördü? İŞİD'li ise nasıl beraat etti? 'Bilirkişi raporu hazırlansın' dedim, hiçbir mahkeme heyeti kabul etmedi. Artık tahliyemi verin. Bu zulmü bitirin çıkalım."

Mahkeme başkanı, saat 16.00'da kararı açıklamak üzere ara verdi. Aranın ardından Mahkeme başkanı tarafından karar okundu.

Aradan sonra karar açıklandı. Verilen karara göre sanıklar; Yakup Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmuttalip Demir, Metin Akaltın kasten insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Mahkeme, tutuklu sanık Erhan Ekici'nin silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürme suçundan, 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs suçlarından ve diğer suçlarından 379 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Erman Ekici, "insanlığa karşı işlenen suçlardan" beraat etti. Mahkeme heyeti firari sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasına karar verdi.