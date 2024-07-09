Ankara ve 15 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Ankara'nın da aralarında olduğu 5 il, yarın ise öğle saatlerinden itibaren 15 il için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

MGM verilerine göre bugün Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevreleri, Bolu'nun batısı ile Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sivas'ın kuzeyi, Yozgat'ın batısı ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde, Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde, Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri ile Çorum'un batısında yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.