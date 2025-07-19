Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor - Son Dakika
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Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

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Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor
19.07.2025 13:30
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Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor
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Ankara'da vatandaşlar dün etkili olan sağanağın yol açtığı selin yarattığı hasarı onarmaya çalışırken İçişleri Bakanlığı, Valilik ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji'nin son verilerine göre 13.00-20.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılırken Mansur Yavaş, "Ekiplerimiz teyakkuz halindedir" dedi.

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel hayatı felç etti. Kentte sel ve taşkınlar meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Göle dönen yollarda park halindeki araçlar sulara gömüldü, bazı araçlar ise suyla birlikte sürüklenerek bir noktada birikti. Sel felaketinde bir evin duvarı yıkıldı.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

Ankaralılar selin yarattığı hasarı onarmaya çalışırken İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe ikinci kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

ANKARA'YA İKİNCİ SAĞANAK UYARISI

İçişleri Bakanlığı, bugün öğleden sonra, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, uyarıda bulundu.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; bugün öğleden sonra, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını uyarısında bulunuldu.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

"ANİ VEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor

"SAAT 13.00-20.00 ARASINDA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaralılar; Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün 13.00 - 20.00 saatleri arasında ilimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Su baskını, ani rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara için art arda uyarılar! Saat verildi, ikinci sağanak geliyor - Son Dakika

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