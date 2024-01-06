AK Parti Ankara İl Başkanı: Mansur Yavaş Ankara\'yı zammın başkenti yaptı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'yı "zammın başkenti" yaptığını belirterek, " Türkiye'de ekmekte 1, ulaşımda 2, suda 3'üncü en pahalı şehri yaptı." ifadesini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın son zamlarına tepki gösterdi.

ABB Başkanı Yavaş'ın 5 yıllık yönetimde üç icraatıyla Ankara'yı "zammın başkenti" yaptığını savunan Özcan, şöyle devam etti:

"5 yıldır Ankaralıları canından bezdiren Yavaş, hizmet süresi boyunca Ankara'ya tek bir çivi çakmadan belediyeyi borç batağına sürükledi. Yavaş şimdi de yönetimdeki beceriksizliğinin faturasını vatandaşa kesmeye başladı. En büyük 3 icraatıyla Ankara'yı zammın başkenti yaptı. Türkiye'nin en pahalı şehirleri arasında ekmekte 1, ulaşımda 2, suda 3'üncü oldu. 2024 yılı için belirlenen yeni asgari ücret daha vatandaşın cebine girmeden Mansur Yavaş ekmeğe zam yaptı. Fırınlarda 7 lira olan ekmek 1 lira zam ile 8 liraya yükselirken ABB iştiraki olan Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda halk ekmeğe 1,5 lira zam yapıldı. Başkan Yavaş'ın göreve geldiği 2019'da halk ekmek 75 kuruştan vatandaşa satılırken yapılan son zamla birlikte halk ekmeğin fiyatı 6,5 liraya ulaştı. Fırıncıların yaptığı zam oranı yüzde 14 olarak hesaplanırken, Yavaş'ın 5 yılda ekmeğe yüzde 766 zam yaptığı görüldü."