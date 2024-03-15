Ankaralı hayvansever engelli köpekleri varil trenle gezdiriyor
ANKARA - Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varil trenine yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor.
Hayvansever Buket Özgünlü, çeşitli kazalar nedeniyle engelli kalan köpekleri, kurucusu olduğu Yaşapati Köpek Bakımevi'ne götürüyor. Özgünlü, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan bu bakımevinde engelli köpeklerin bakımını üsteleniyor. Köpeklerin rehabilite olmasını amaçlayan Özgünlü, varillerden meydana gelen bir tren tasarladı. Köpekler, varillerin içerisine konularak ATV aracı ile sürücü tarafından sokaklarda ve caddelerde gezdiriliyor.
"560 tane kayıtlı canımız bulunmakta"
İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan hayvansever Özgünlü, "560 tane kayıtlı canımız bulunmakta. Yarısından çoğu engelli, yarısından çoğu görme engelli. Bu canların hepsine destekler sayesinde bakabiliyoruz" dedi.
"Özlemlerini giderme istekleri vardır mutlaka"
Engelli köpekleri cadde ve sokaklarda bulduklarını söyleyen Özgünlü, şunları kaydetti:
"Hepsi sokaklarda, parklarda yaşayan canlardı. Özgürlüklerini bilen canlardı. Daha sonrasında engelli kaldıkları için demir parmaklıkla arkasında yaşamak zorunda kaldılar. 'Onların da dışarıyı görme ve özlemlerini giderme istekleri vardır mutlaka' diye düşünerek ve empati yaparak da böyle bir tren projesi gerçekleştirdik. Aslında Bu projeyi de yurt dışında bir amcada görmüştük. Ben de bize neden olmasın diyerekten böyle bir şey yapma gereği duydum."
İstanbul'da tekmelenerek öldürülen Eros isminde kediye ilişkin de konuşan Özgünlü, "Maalesef bir kedinin bağırsakları dışına çıkana kadar şiddet uygulanıyor ama ülkemizde bunun bir caydırıcı cezası olmuyor. Bunun için çok üzgünüm" diye konuştu.
"Çok mutlu olduklarının farkındayım"
Köpeklerin varil treni ile seyahatinden memnun olduğunu dile getiren Özgünlü, "Yani çok mutlu olduklarının farkındayım. Çünkü gülüyorlar. Gülmeleri benim için çok önemli. Buraya geldiklerinde enerjileri daha yüksek oluyor. Oraya gittiklerinde hareket edemedikleri için buraya geldiklerinde o mutluluğu burada sergileyebiliyorlar" ifadesini kullandı.
Özgünlü, köpek bakımevinde yaklaşık 304 engelli köpeğin olduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › Ankaralı hayvansever engelli köpekleri varil trenle gezdiriyor - Son Dakika
Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in ramazan ayında da devam eden Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Platform üyeleri cuma namazı sonrasında Hacı Bayram Veli Camisi'nde basın açıklaması yaptı. Harun Özçelik, İsrail'in 6 aydır katliamlarına devam ettiğini ve Müslümanların hiçbir kutsalına saygı göstermeyerek ramazanda da katliamlarını sürdürdüğünü belirtti. Özçelik, 7 Ekim'den itibaren 32 bin masum insanın katledildiğini ve hayatını kaybedenlerin yüzde yetmişinin çocuk ve kadın olduğunu anımsattı. Platform üyeleri, Filistin'de ölenler için dua okudu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, genç kıza giymek nasip olmayan duvağı tabutunun üzerine örtüldü.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla 'Yeşil Kuşak Projesi' kapsamında Hasankeyf ilçesine bağlı Irmak köyü yolunda ağaçlandırma çalışması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar köylüler tarafından köy yoluna dikildi. Vatandaşlar, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin de indirimli ulaşım kartından yararlanacağını belirterek, Bursa'ya yeni bir öğretmenevi yapımı için de 1 Nisan'dan sonra girişimlere başlayacaklarını ifade etti.
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri'de yapılan toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller hakkında bilgiler vererek, 'Seçim fırsatçılığı yapmıyoruz, insan onuruna yaraşır bir ücret istiyoruz' dedi.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir programla, Afşinli Şairler ve Ozanlar Antolojisi Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde tanıtıldı. Antolojide 100'ün üzerinde Afşinli şair ve ozanın şiirleri ve özgeçmişleri yer alıyor.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleriyle 500 bin lira dolandıran şüpheliler, Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ordu Valisi Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile birlikte Çamaş ve Kabataş ilçelerini ziyaret etti. Vali Erol, Çamaş Kaymakamlığı, Çamaş Belediye Başkanı ve Kabataş Kaymakamlığı ile Belediye Başkanı ile görüşerek ilçelerin genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Kabataş ilçesine yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verildi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl'de partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, doğru adaylarla kazanmak için yarıştıklarını ve kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek için bu yola çıkmadıklarını belirtti. Yapıcıoğlu, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, seçim günü ve sonrasında da Gazze'yi unutmayacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?