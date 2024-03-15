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Ankaralı hayvansever engelli köpekleri varil trenle gezdiriyor

ANKARA - Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varil trenine yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor.

Hayvansever Buket Özgünlü, çeşitli kazalar nedeniyle engelli kalan köpekleri, kurucusu olduğu Yaşapati Köpek Bakımevi'ne götürüyor. Özgünlü, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan bu bakımevinde engelli köpeklerin bakımını üsteleniyor. Köpeklerin rehabilite olmasını amaçlayan Özgünlü, varillerden meydana gelen bir tren tasarladı. Köpekler, varillerin içerisine konularak ATV aracı ile sürücü tarafından sokaklarda ve caddelerde gezdiriliyor.

"560 tane kayıtlı canımız bulunmakta"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan hayvansever Özgünlü, "560 tane kayıtlı canımız bulunmakta. Yarısından çoğu engelli, yarısından çoğu görme engelli. Bu canların hepsine destekler sayesinde bakabiliyoruz" dedi.

"Özlemlerini giderme istekleri vardır mutlaka"

Engelli köpekleri cadde ve sokaklarda bulduklarını söyleyen Özgünlü, şunları kaydetti:

"Hepsi sokaklarda, parklarda yaşayan canlardı. Özgürlüklerini bilen canlardı. Daha sonrasında engelli kaldıkları için demir parmaklıkla arkasında yaşamak zorunda kaldılar. 'Onların da dışarıyı görme ve özlemlerini giderme istekleri vardır mutlaka' diye düşünerek ve empati yaparak da böyle bir tren projesi gerçekleştirdik. Aslında Bu projeyi de yurt dışında bir amcada görmüştük. Ben de bize neden olmasın diyerekten böyle bir şey yapma gereği duydum."

İstanbul'da tekmelenerek öldürülen Eros isminde kediye ilişkin de konuşan Özgünlü, "Maalesef bir kedinin bağırsakları dışına çıkana kadar şiddet uygulanıyor ama ülkemizde bunun bir caydırıcı cezası olmuyor. Bunun için çok üzgünüm" diye konuştu.

"Çok mutlu olduklarının farkındayım"

Köpeklerin varil treni ile seyahatinden memnun olduğunu dile getiren Özgünlü, "Yani çok mutlu olduklarının farkındayım. Çünkü gülüyorlar. Gülmeleri benim için çok önemli. Buraya geldiklerinde enerjileri daha yüksek oluyor. Oraya gittiklerinde hareket edemedikleri için buraya geldiklerinde o mutluluğu burada sergileyebiliyorlar" ifadesini kullandı.

Özgünlü, köpek bakımevinde yaklaşık 304 engelli köpeğin olduğunu aktardı.