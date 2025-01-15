Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi - Son Dakika
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Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

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Beylikdüzü'nde sahipsiz bir köpek, ölmek üzere olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğine bıraktı. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen yavru köpek yoğun bakıma alındı. Köpeğin yardım istediği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

15.01.2025 13:47  Güncelleme: 14:29
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde yer alan bir veteriner kliniğinde yürek ısıtan olay yaşandı. Sahipsiz sokak köpeği, ölmek üzere olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğinin kapısına bıraktı.

ANNE KÖPEK BİR AN BAŞINDAN AYRILMADI

Veteriner teknikeri, yavru köpeği alarak tedavi etti. Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan yavrı, klinikte yoğun bakıma alındı. Bu arada, anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı.

Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

HAYVANSEVERLER DAHA ÖNCE BAŞKA YAVRUSUNU GETİRMİŞ

Daha önceden hayvanseverler tarafından aynı kliniğe getirilen diğer yavrusu da tedaviye alınan anne köpek, sağlık durumu iyiye giden yavrularının yanına konuldu. Köpek yavrularının klinikteki tedavisi sürüyor.

DİĞER YAVRULARI ÖLDÜ

Kliniğin sahibi veteriner Baturalp Oğhan, anne köpeğin bir süre önce doğum yaptığını ancak yavrularının öldüğünü, sağ kaldığı düşünülen son yavrusunun ise ölmemesi için hayvanseverler tarafından kendilerine getirildiğini söyledi. Köpek yavrusunu birkaç gündür beslediklerini anlatan Oğhan, "Biz hepsinin öldüğünü düşünüyorduk. Meğer ölmeyen bir kardeşi de varmış. Annesi son yavruyu bize getirdi, kapının önüne koydu. Tekniker arkadaşımız durumu fark edince içeri aldı. Yavrunun kalbinin attığını fark ettik. Yoğun bakıma aldık. Şu an kardeşiyle birlikte tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumu iyi. Annesine de kavuştu." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

"SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR"

Tedavi süresince anne köpeğin yavrusunun yanından hiç ayrılmadığını, adeta onu beklediğini belirten Oğhan, "Anne sütü biraz yetersiz kaldığı için mamayla destekliyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Tedavisi kardeşiyle birlikte biraz daha sürecek. Bu süreçte sağlıkları için ziyaretçi kabul edemiyoruz." diye konuştu.

YÜREK ISITAN ANLAR KAMERADA

Ayrıca anne köpeğin, yavrusunu ağzında taşıyarak yardım istediği ve klinikteki çalışanlar tarafından yoğun bakıma alındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi
Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Hayvan Hakları, Beylikdüzü, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İbrahim Akpıçak:
    helal olsun sana veteriner kardeşim Allah razı olsun senden 210 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    insanoğlu çöpe atıyor.sokak köpeği hastahaneye getiriyor ilginç dimi 189 2 Yanıtla
  • murat toprak:
    insanların hayvanlardan öğreneceği çok şey var 134 2 Yanıtla
  • serdar istemi:
    HAYVANLAR İNSANLARDAN DAHA ÇOK SAHİP ÇIKIYOR YAVRUSUNA. VETERİNER KARDEŞLEŞLERE HELAL OLSUN. SAHİP ÇIKMIŞLAR. 116 1 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Sana o akıli verene gurban olurum veteriner hekime ve personelinede teşekkürler Allah razı olsun hayırlı işler dilerim 90 1 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM HAYVANLARI SEVMIYEN INSANLARI DA SEVMEZ HAYVANLAR ALLAH CC NIN SESSIZ KULLARIDIR ONLARINDA BIZLER GİBİ YAŞAMA HAKKI VARDIR KONTROLLU BİR ŞEKİLDE ! 60 3 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ak makarnaci abkalardan daha sadik 32 12 Yanıtla
  • Fatih Kaleli:
    bazı kendine insan diyen tipler ders alsın 26 1 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    Rabbim ne büyüksün,şu hayvan kadar olamayan insanlar var,kendi evladını çöpe atan tuvalete atan sifonu çeken,Rabbim veterinerden razı olsun inşallah.Anne ve yavrularıda uzun ömürlü ve inşallah hayvansever,vatandaş tarafından sahiplenilsin.?????? 14 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Haberler hep iğrenç astı kesti videoları. Bize böyle videolar haberler lazım. Psikolojimiz eridi Emekli bitti:) 13 1 Yanıtla
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