Anne ve Kızı Evde Ölü Bulundu

09.09.2025 20:56
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 50 yaşındaki anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir evde 50 yaşındaki kadın ile 5 yaşındaki kızı kızının çürümüş cesetleri bulundu.

EVDE ANNE İLE KÜÇÜK KIZININ ÇÜRÜMÜŞ CESETLERİ BULUNDU

Olay, Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşular, daireden gelen ağır koku sebebiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

KADININ OĞLU GÜNLERDİR KAYIP

Eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun daha olduğu ifade edilirken, yaklaşık 10 gündür görülmediği ileri sürüldü. Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Kaynak: İHA

