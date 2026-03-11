Antakya'da 600 Öğrenci Cami Buluşmasında Bir Araya Geldi - Son Dakika
Antakya'da 600 Öğrenci Cami Buluşmasında Bir Araya Geldi

Antakya\'da 600 Öğrenci Cami Buluşmasında Bir Araya Geldi
11.03.2026 22:40
Ramazan etkinlikleri kapsamında Antakya'da 600 öğrenci ve aileleri cami buluşmasında buluştu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 600 öğrenci ve aileleri, ramazan etkinlikleri kapsamında "cami buluşması" programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Temsilciliği ve Türk Kızılay Antakya Şubesince, Hacı Mehmet Alkan Camisi'nde düzenlenen etkinlikte oyunlar oynandı, yarışmalar yapıldı.

Hep birlikte ilahilerin seslendirildiği etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, gazetecilere, çocukları anlamlı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak da iftar desteğinde bulunan Türk Kızılay Antakya Şubesine ve hediyeleri çocuklara ulaştıran Hatay Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Antakya'da 600 Öğrenci Cami Buluşmasında Bir Araya Geldi

Antakya'da 600 Öğrenci Cami Buluşmasında Bir Araya Geldi
