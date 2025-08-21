Antakya\'da Afet Konutları İnşaatı Sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 2 bin 643 afet konutu, 10 iş yeri ve 2 caminin inşası sürüyor.

Valiliğin açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Dikmece Mahallesi'ndeki 6. bölgede 2 bin 643 afet konutu, 10 iş yeri ve 2 cami inşa ediliyor.

Bölgede altyapı çalışması ve çevre düzenlemesi de yürütülüyor.

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Masatlı, çalışmaların sosyal hayatın canlanması, ekonomik faaliyetlerin güçlenmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından önem taşıdığını belirtti.