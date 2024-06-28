Antakya'da deprem sonrası ağır hasarlı bina kısmen çöktü - Son Dakika
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Antakya'da deprem sonrası ağır hasarlı bina kısmen çöktü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina kısmen çöktü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korumaya alınan binanın bir bölümünde çökme yaşandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi ve yıkım alanında polis ekipleri önlem aldı.

28.06.2024 20:47
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina kısmen çöktü.

Depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korumaya alınan 2 katlı ağır hasarlı binanın bir bölümünde çökme yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökmenin olduğu alanda inceleme yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını tespit etti.

Yıkım alanında polis ekiplerince önlem alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antakya'da deprem sonrası ağır hasarlı bina kısmen çöktü - Son Dakika

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