Antakya'da Hafriyat Kamyonuyla Çarpışan Elektrikli Bisiklette 1 Kişi Öldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisiklet, Küçükdalyan Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Hüsamettin Harnupoğlu ile bisikletteki eşi Leyla Harnupoğlu yaralandı.
Yaralılardan Leyla Harnupoğlu olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçükdalyan Mahallesi Muhtarı Ali Gazaloğlu, aynı cadde üzerinde sürekli kaza yaşandığını belirterek, bu konuda bölgede düzenleme yapılmasını talep ettiklerini belirtti.
Leyla Harnupoğlu'nun ağabeyi Hasan Kılıçlar da canlarının yandığını kaydederek, mahalleden ağır tonajlı araçların geçmemesini istedi.
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