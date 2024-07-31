Antakya\'da yakalanan dilencinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı

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HATAY'ın Antakya ilçesinde zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde halkın huzurunu muhafaza etmek, asayişi sağlamak, dilencilere karşı faaliyetler yürütmek gibi konularda denetimlerini düzenli aralıklarla sürdürüyor. Zabıta rutin devriyesinde Antakya Haraparası Mahallesi'nde, halkın dini ve manevi duygularını istismar edip, 1 günde 19 bin 765 lira toplayan dilenciyi yakalayıp idari yaptırım tutanağı düzenledi. Dilencinin üzerinden çıkan paraya, kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Yetkililer, kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin, insanların manevi duygularına dokunup kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek, uyarıda bulundu.