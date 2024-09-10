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Konut Yıkımında Müteahhitlere Cezayı İstem

Konut Yıkımında Müteahhitlere Cezayı İstem

Hatay'ın Antakya ilçesindeki depremlerde yıkılan Emlakbank 1'inci Etap Konutları'nın müteahhitleri hakkında dava açıldı. İddianamede, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan hapis cezası istendi.

10.09.2024 12:39
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HATAY'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1'inci Etap Konutları'nın müteahhitleri Mehmet Özat (73), Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydeğer ve Abdullah Aytaç Kınay hakkında, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emlakbank 1'inci Etap Konutları'nda 169 kişi hayatını kaybetti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Mehmet Özat, depremde ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı'nın ihbarı üzerine Ankara'da Kasım 2023'te yakalanarak, gözaltına alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile dosyaya bakan Hatay'daki Cumhuriyet savcısına ifade veren Özat, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NERVÜRSÜZ DEMİR KULLANILMIŞ

Soruşturmayı yürüten Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamladı. Emlakbank 1'inci Etap Konutları'nın müteahhitleri tutuklu sanık Mehmet Özat ile tutuksuz sanıklar Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydeğer ve Abdullah Aytaç Kınay hakkında hazırlanan iddianamede yer verilen ön bilirkişi raporunda, konutlarda nervürsüz demir kullanıldığı, binanın depremde yıkılmasına neden olan ana unsurun bu olduğu belirtildi. Bina kolonlarının özellikle tabliye ile birleştiği yerlerde betonun özelliğini kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı. Demir işçiliğinin özensiz yapıldığı aktarılan iddianamede, kolonların tabliye ile birleştiği noktalardan kırılmasına sebep olduğu aktarıldı. Ayrıca raporda, yapının kolon ve kirişlerinde bulunan etriyeler ile çirozların düzensiz yerleştirildiği, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmadığı ifade edildi.

'1'İNCİ ETABIN MÜTEAHHİDİ BEN DEĞİLİM'

İddianame kapsamında ifadesine yer verilen tutuklu sanık Özat, "Bana okumuş olduğunuz müşteki ifadelerinde ve dilekçelerinde her ne kadar Emlakbank 1'inci etabın müteahhitliğini benim yaptığımı ifade etmiş ve dilekçelerinde bu şekilde benim müteahhit olduğuma yönelik beyanda bulunmuş iseler de bu ifadeler doğruyu yansıtmamaktadır. Bu zamana kadar çok sayıda bina yaptım ve Kahramanmaraş merkezli depremden kaynaklı müteahhitliğini üstlendiğim ve yıkılan bina sayısı 3 ya da 4 olarak biliyorum. Bu yıkılan binalar da yaklaşık olarak 40-45 yıllık binalardır. Son 10 yıl içinde yapmış olduğum yeni binaların hiçbiri yıkılmadı" ifadelerini kullandı. Sanık Özat, söz konusu sitenin 2'nci etabının müteahhitliğini üstlendiğini, o blokta da herhangi bir yıkım ve can kaybı meydana gelmediğini öne sürdü.

İddianamede, 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1'inci Etap Konutları'nın müteahhitleri hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar değişen sürelerde hapis cezaları istendi. Ayrıca, Abdullah Aytaç Kınay hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. İddianame, Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, 28 Kasım'da Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

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