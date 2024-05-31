Antakya Lisesi Öğrencileri NATO Çadır Kenti'nde Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Antakya Lisesi Öğrencileri NATO Çadır Kenti'nde Eğitimlerine Devam Ediyor

Antakya Lisesi Öğrencileri NATO Çadır Kenti\'nde Eğitimlerine Devam Ediyor

Hatay'da depremlerde okulları yıkılan Antakya Lisesi öğrencileri, eğitimlerini NATO Çadır Kenti'nde sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kurulan çadır kentte öğrenciler için sınıflar oluşturuldu. Yatılı olarak kalan öğrenciler, YKS'ye hazırlanırken öğretmenlerin desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenciler, deprem sonrası yaşadıkları zorluklara rağmen hedeflerine ulaşmak için azimle çalışıyor.

31.05.2024 12:55
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Hatay'da depremlerde okulları yıkılan Antakya Lisesi öğrencileri, eğitimlerini NATO Çadır Kenti'nde sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Antakya'da eğitim ihtiyacının karşılanması için Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda NATO tarafından geçen yıl NATO Çadır Kenti kuruldu.

Barınma alanlarının yanı sıra mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezinin de bulunduğu çadır kentte öğrenciler için sınıflar oluşturuldu.

Sınıflarda geçen yıl, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere eğitimler verildi. Bu eğitim öğretim yılı başında ise çadır kent, depremlerde yıkılan Antakya Lisesi öğrencilerinin kullanımına açıldı.

Çadır kentte oluşturulan 25 sınıfta, 4 idareci, 1 koordinatör ve 39 öğretmen gözetiminde yatılı kalan 400 öğrenci eğitimlerini sürdürürken, 25 sınıfın 6'sında da son sınıfta okuyan 80 öğrenci YKS'ye hazırlanıyor.

Burada sınava en iyi şekilde hazırlanabilmek için öğretmenleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, YKS'de iyi bir puan almayı hedefliyor.

Öğrencilerle birebir ilgilenen öğretmenler, sınav stresiyle başa çıkma ve sınav stratejileri konusunda da onlara destek olmaya çalışıyor.

"Hedeflerim için uğraşıyorum"

YKS'ye hazırlanan öğrencilerden Yüksel Akpınaroğlu, AA muhabirine, depremden sonra zor bir süreç geçirdiklerini anlattı.

Her şeye rağmen hayatın devam ettiğini dile getiren Akpınaroğlu, eğitimini en iyi şekilde tamamlayabilmek için çabaladığını söyledi.

Kendileri için oluşturulan çadır kentte YKS için hazırlandığını belirten Akpınaroğlu, " Deprem, beni biraz geriye attı. Diğer öğrencilerle aynı şartlar altında çalışmadığımızın farkındayım ama buna rağmen elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hedeflerim için uğraşıyorum. Arkadaşlarımla burada deneme sınavlarına katılıyoruz. Burada kütüphanemiz var, gece etütlerimiz oluyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Abdullahvahit Aydın da sınava çok az bir zamanının kaldığını ve öğretmenlerinin desteğiyle eksikliklerini tamamlamaya çalıştığını söyledi.

Yazılım mühendisi olmak istediğini belirten Aydın, hedefine ulaşmak için çok gayret gösterdiğini anlattı.

"YKS'ye hazırlanmaya azimle devam ediyorum"

Antakya Lisesi son sınıf öğrencisi Melis Tuana Sert ise deprem sonrasında yaşadığı zorluklara rağmen azimle eğitimine devam ettiğini söyledi.

Antakya NATO Çadır Kenti'nde yaklaşık 10 aydır eğitim gördüğünü anlatan Sert, şunları kaydetti:

"Eğitimim için depremden sonra buraya gelmek zorunda kaldım. Derslerime çalışmaya devam ediyorum, YKS sürecine burada hazırlanıyorum. Diğer şehirlerdeki öğrencilere göre aynı şartlarda değilim, hazırlanma sürecim daha zor oluyor. Hocalarımla beraber çalışmalarıma, etütlerime devam ederek YKS'ye hazırlanmaya azimle devam ediyorum. Hayalim hemşire olmak, bunu başaracağıma da inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antakya Lisesi Öğrencileri NATO Çadır Kenti'nde Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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