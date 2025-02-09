Antakya Medeniyetler Korosu Deprem Anma Gecesi'nde Konser Verdi

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(BURSA) - Antakya Medeniyetler Korosu, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen anma gecesinde konser verdi. Konsere girişler bilet yerine kitap bağışı ile yapıldı. Toplanan kitaplar deprem bölgesindeki okullara ve Hatay'da yapılacak kütüphaneye bağışlanacak.

Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında anma gecesi düzenledi. Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu gecede sahne aldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan konsere Bursalılar ilgi gösterdi. Yarına Şans Ver Derneği ve Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu'nun destekleriyle düzenlenen konserde toplanan yüzlerce kitap, deprem bölgesindeki okullara ve Hatay'da yapılacak olan kütüphaneye bağışlanacak.

Konserde, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında hayatını kaybeden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı öğrencileri anıldı. Koro Mağusa Limanı adlı Kıbrıs türküsünü seslendirirken, depremde yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğrafları sinevizyon eşliğinde sahneye yansıtıldı. Depremzedelere adanan Derdin Ne Hatay adlı eser seslendirildi.

"Yitirdiğimiz canları unutmayacağız"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın konserde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İki yıl önce yaşadığımız depremde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Umarım böyle afetleri bir daha yaşamayız. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ki o da Bursa'nın da deprem kuşağı üzerinde yer aldığıdır. Hem genelde hem de yerelde yöneticiler üzerine düşeni yapması gerekir ki bu acılar bir daha yaşanmasın. Konser boyunca hüzünlendik, ağladık. O anları bir kez daha hissettik. Ben, depremin ertesi günü Elbistan'a gittim ve 21 gün orada kaldım. Maalesef birçok acıya tanıklık ettik. Yitirdiğimiz canları unutmayacağız. Onları her zaman anacağız. Ancak hayatın da devam etmesi için bizlere de umut lazım. Geleceğe iyi bakmak gerekiyor. Umutla, iyilikle, mutlulukla, Atatürk'ün ışığında çağdaş bir Türkiye'de, Antakya Medeniyetler Korosu ile unutulmaz bir gece geçirdik. Bu gecenin bileti yok. Konsere girişler kitap bağışı ile oldu. Bu kitaplar da Hatay ve Antakya'da yıkılan okullara, kitaba ulaşamayan öğrencilere ulaştırılacak. Tüm koro üyelerine teşekkür ediyorum."

"Bir depremzede görürseniz ona acımayın, sahip çıkın"

Koro Şefi Şef Yılmaz Özfırat ise "6 Şubat 2023 gecesi saat 04.16'da her şeyimiz vardı, saat 04.17'de hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir depremzede görürseniz ona acımayın, sahip çıkın. Oturup birlikte bir çay için. Hatırını sorun. Biz hiç kimseden bir şey istemiyoruz. Bize en acı gelen şey unutulmak. Bu akşam burada olmamıza vesile olan kişi Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'dır. Allah kendisinden bin kere razı olsun. Bugün bizler kendimizi evimizde hissettik. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Gecenin sonunda, eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye çıkan Belediye Başkanı Erkan Aydın, koro üyeleri adına Şef Yılmaz Özfırat'a hediye takdim etti. Başkan Aydın ve eşi Nadire Aydın, daha sonra koro üyeleri ile birlikte Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısını seslendirdi.