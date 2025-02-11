Antakya Medeniyetler Korosu, Depremzedeler İçin Mersin'de Konser Verdi

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(MERSİN)- Antakya Medeniyetler Korosu, Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında sahne aldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda dayanışma, birlik ve barış mesajları verildi.

6 Şubat Depremleri'nde 7 üyesini kaybeden ve koro şefi Yılmaz Özfırat'ı 8 saat sonra enkazdan sağ çıkaran Antakya Medeniyetler Korosu, Mersin'de türkülerini depremzedeler için seslendirdi. Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda sahne alan 40 kişilik Antakya Medeniyetler Korosu, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

İzleyicilerinin arasında Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök'ün de yer aldığı konserde, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı öğrencileri de anıldı. Koro, "Mağusa Limanı" adlı türküyü seslendirirken, depremde yaşamını yitiren genç sporcuların fotoğrafları sahneye yansıtıldı. Konserde dayanışma, birlik ve barış mesajları verildi.

"Acılar, zorluklar birlikte omuz verilerek aşılır"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konserin ardından yaptığı konuşmada, "Böyle bir gecenin düzenlenmesinde vesile olan Yenişehir Kaymakamımız Sayın Nevzat Şengök'e, koromuza ve şefimize teşekkür ediyorum. Acılar, zorluklar birlikte omuz verilerek aşılır. Ülkemizin tamamında olduğu gibi Mersinliler, Yenişehirliler de bu yoldaşlığı gösterdi. Birkaç gün önce Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Hatay bulunduk. Orada büyük bir çalışma var. Hatay küllerinden doğacak. Birlikte çalışıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. Dostluklar zor zamanda belli olur. Halkımız bu dostluğu gösteriyor. Halkımızın birlik ve beraberliğini kimse sarsamaz. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi.

"İki yıl geçmesine rağmen hala koşturuyorlar"

Yenişehir Belediyesi'ne teşekkür eden koro şefi Yılmaz Özfırat ise "Elini taşın altına koyan Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi biliyorum ki depremin hemen ardından Yenişehir Belediyesi tüm imkanlarını seferber edip Hatay'a geldi. İki yılı geçmesine rağmen hala koşturuyorlar. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.