Antakya Öğretmenevi\'nin yapı güçlendirme çalışması can kayıplarını önledi

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, Antakya Öğretmenevi'nin faaliyetini "yapı güçlendirme çalışması" için 36 gün önce sonlandırması can kayıplarının önüne geçti.
Antakya Öğretmenevi Müdürü Ömer Bilgin, yapı güçlendirme çalışmasına ihtiyaç duyulan misafirhanede, Kahramanmaraş merkezli depremlerden aylar önce faaliyetlerin durdurulması için çalışma başlattı.
Bilgin'in, kapatma kararı alınması talebinin uygun görülmesiyle, depremden 36 gün önce misafirhanede konaklama faaliyetleri durduruldu.
Kapatma kararıyla, 6-12 Şubat'ta birçok ilden 200'e yakın öğretmenin katılımıyla kentte yapılması planlanan seminer de iptal edildi.
Meslektaşlarının, depremde misafirhanede konaklamasını önleyen 40 yaşındaki Bilgin, birçok can kaybının da önüne geçti.
"Hiçbir zaman iş sağlığı güvenliğinden taviz vermedim"
Bilgin, AA muhabirine, öğretmenevinin yakınındaki evlerinde yakalandıkları depremden, ailesiyle kurtulduktan sonra misafirhane enkazını görünce şükrettiğini söyledi.
Misafirhanenin bina güçlendirme sürecinin bir süredir devam ettiğine değinen Bilgin, "Depremden aylar önce MTA mühendisleri incelemelerde bulundu. Bana fay haritasında öğretmenevinin yakınındaki fay kırığını gösterdiler. Güçlendirme çalışmaları için aralık ayı başında ihale yapıldı. Ben de risklerden dolayı 31 Aralık'ta faaliyetlerin durdurulması yönünde bir karar alınması için müracaatta bulundum." diye konuştu.
Misafirhane personelinin, hak kaybı yaşamamak için başka faaliyetlerin devamını istediğini belirten Bilgin, şöyle konuştu:
"Misafirhaneyi kapatmadan 1 gün önce 43 personelimizle bir toplantı yaptık. Personelimize 'Size tek bir soru soracağım, başka da gündem maddemiz olmayacak. Bana yarın deprem olmayacağının garantisini verebiliyor musunuz?' dedim. Hepsi 'Veremeyiz' dedi. Hiçbir zaman iş sağlığı güvenliğinden ve devleti maddi kayba uğratacak durumlardan taviz vermedim. Arkadaşlarımıza 'Burada, ufak bir deprem olsa ve biriniz yaralansa, sorumlusu ben olurum.' dedim. Bir gün sonra misafirhaneyi kapattık."
"Sorumluluğumu yerine getirmenin iç huzurunu yaşıyorum"
Depremden 5 ay önce, 6-12 Şubat'ta, Antakya'da bir seminer yapılmasına karar verildiğine ve öğretmenlerin misafirhanede konaklamasının planlandığına dikkati çeken Bilgin, şöyle devam etti:
"Depremde yıkılan misafirhaneyi kapatmasaydık öğretmenlerimiz 5 Şubat'ta giriş yapacaktı. 6-12 Şubat'ta da seminerimiz olacaktı. Bazı öğretmenlerimiz iptal olmasına çok üzülmüştü ama depremden sonra arayıp teşekkür ettiler. Çünkü misafirhane yerle bir olmuştu ve muhtemelen birçok öğretmenimiz orada vefat edecekti. Misafirhanenin yıkıldığını gördüğüm ilk andan itibaren şükrediyorum. Çünkü birçok insanın vebaliyle yaşayacaktım. Haklı bir gururla, işimi yapmanın ve sorumluluğumu yerine getirmenin iç huzurunu yaşıyorum."
Gönüllü olarak İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hatay Şubesi arama kurtarma ekibi lideri olduğunu anlatan Bilgin, Antakya'daki arama kurtarma çalışmalarında da ekibiyle 60 kişiyi enkazdan sağ kurtardıklarını ifade etti.
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