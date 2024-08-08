Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Askıya Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Askıya Çıkarıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı'nın askıya çıkarıldığını ve itirazları değerlendirmek üzere bir toplantı düzenlendiğini açıkladı.

08.08.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, askıya çıkarılan Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı'na ilişkin, "Deprem gerçeğinden uzaklaşmadan, burada yaşanılan acıların bir daha yaşanmamasını sağlayacak şekilde, tarihi kent merkezini koruyacak, insanların kentsel hafızasında yer etmiş yerleri yeniden canlandıracak ölçüde bir planlama yaklaşımı içerisindeyiz." dedi.

İnceciköz, askıya çıkarılan Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı'yla ilgili itirazları değerlendirmek üzere Hatay Vali Yardımcısı Cafer Ekinci başkanlığında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeleri, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla AFAD Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada İnceciköz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

"İtirazları değerlendirme aşamasındayız"

İnceciköz, katılımcı anlayışla uzun süren teknik çalışma sonrasında planın hazırlanarak askıya çıkarıldığını ifade etti.

Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı'nın hayırlı olmasını dileyen İnceciköz, şunları kaydetti:

"Şu an aslında askı ilandayız, itirazları değerlendirme aşamasındayız. Bu itirazlardan bazıları makul, kabul edilebilir, bazıları makul olmayan itirazlar ancak şunu söyleyebilirim ki bizim bu 307 hektarlık planlama alanımızın içerisinde sadece yüzde 10'luk kısmına itiraz geldi yani bu da aslında işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösterir bir veri. Bu yüzde 10'luk kısmın da itirazını önemsiyoruz. Tabii ki deprem gerçeğinden uzaklaşmadan, burada yaşanılan acıların bir daha yaşanmamasını sağlayacak şekilde, tarihi kent merkezini koruyacak, insanların kentsel hafızasında yer etmiş yerleri yeniden canlandıracak ölçüde bir planlama yaklaşımı içerisindeyiz. Türkiye Tasarım Vakfı ile ortak işbirliği içerisinde yürüttüğümüz bu planlama çalışması, inşallah Hatay'ın geleceği için de Antakya'nın geleceği için hayırla vesile olur diye düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Antakya, hatay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Askıya Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:48:20. #1.11#
SON DAKİKA: Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Askıya Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement